Від чотирьох коліс до штучного інтелекту — які досягнення за 140 років кардинально змінили автоіндустрію

Автомобіль не з’явився з нічого. До Бенца існували десятки експериментів: від парових самохідних возів до ранніх механічних конструкцій. Ще у 1769 році француз Ніколя-Жозеф Кюньо створив триколісний паровий візок, який уже тоді намагався замінити коня. Тож 1886-й — радше точка відліку масового розвитку, а не абсолютний початок, зазначає Auto24.

Коли метою було просто поїхати

Перші десятиліття автомобільної історії були зосереджені не на комфорті чи швидкості, а на базовій зручності. Чотири колеса поступово витіснили нестійкі триколісні конструкції, кермо замінило важелі, а електростартер позбавив водіїв необхідності заводити двигун вручну, ризикуючи здоров’ям. Поява синхронізованих коробок передач, а згодом і автоматичних трансмісій зробила керування доступним не лише для механіків-ентузіастів. Автомобіль перестав бути іграшкою для технічно підкованих і став масовим транспортом.

Дизайн, що перестав бути каретою

Ще один тектонічний зсув стався тоді, коли автомобілі перестали наслідувати кінні екіпажі. Закриті кузови, лобове скло, інтегровані крила та поступове усвідомлення аеродинаміки змінили не лише вигляд, а й саму філософію автомобіля. Він почав не просто їхати, а “рухатися крізь повітря”.

Від 16 км/год до майже 500 км/год

Перший Motorwagen мав менше ніж 1 кінську силу та ледве розганявся до 16 км/год. Сьогодні навіть найпростіші міські автомобілі мають у десятки разів більшу потужність і легко перевищують позначку в 160 км/год. А гіперкари пішли ще далі й мають понад 2 000 к.с. і максимальні швидкості до 480–490 км/год, які уже не виглядають фантастикою.

Але безпека на такому рівні швидкості з обладнанням XIX століття була б просто неможливою. У першого автомобіля Бенца не було гальм у сучасному розумінні — лише примітивний важіль, який створював тертя на ремені. Суцільні гумові шини та відсутність будь-якого захисту робили кожну поїздку непередбачуваною.

Невидимі герої — безпека і комфорт

Справжня революція прийшла у другій половині автомобільної історії. Ремені безпеки, зони деформації, подушки безпеки та ABS непомітно врятували мільйони життів. Паралельно розвивався і комфорт. В автомобілях з’явились підсилювач керма, кондиціонер, навігація та аудіосистеми. Усе це перетворило керування з випробування на повсякденну рутину. Зараз ці інновації рідко викликають захоплення, але саме вони зробили сучасне водіння можливим.

Найбільший стрибок ще попереду

Сьогодні автомобіль знову стоїть на порозі змін. Гібриди та електромобілі змінюють уявлення про силові установки, системи допомоги водієві беруть на себе дедалі більше функцій, а автономні технології поступово стирають межу між водієм і пасажиром. Mercedes-Benz уже готує серійні моделі з автономністю 4-го рівня, завдяки яким автомобіль може рухатися без участі водія в певних умовах. Для когось це свобода, а для когось — кінець “справжнього водіння”. Попри це, факт залишається фактом: автомобіль знову еволюціонує.

Одна інновація чи довгий шлях?

Тож що ж було найбільшим проривом за більш ніж століття історії — електростартер, ремені безпеки, автоматична коробка, чи, можливо, штучний інтелект за кермом? І який конкретний автомобіль зробив найпотужніший крок уперед для всієї індустрії? Відповідь, як і сама історія автомобіля, навряд чи може бути однозначною.