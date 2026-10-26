Від класики до сучасних броньовиків: чим дивувала армія Бельгії на масштабному показі техніки

Як повідомляє паблік Kuine's Military Photography, епіцентром подій стало фламандське місто Тілен, де військові розгорнули справжню виставку просто неба. Глядачам дозволили не лише роздивлятися, а й детально вивчати машини, які щодня забезпечують логістику та обороноздатність країни.

Справжній фурор викликала експозиція 29-го логістичного батальйону бельгійської армії. Хлопці викотили на плац близько двох десятків колісних машин різного призначення.

Серед експонатів засвітилися як перевірені часом європейські вантажівки, так і потужні заокеанські тягачі.

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Тут тільки невеличка частинка з продемонстрованого 29-им логістичним батальйоном. Kuine's Military Photography

Адаптація до нових реалій

Своєю чергою, День відкритих дверей у 3-му парашутному батальйоні в Тілені продемонстрував серйозний підхід до мобільності піхоти.

Військові показали мікс із важкої гусеничної броні та швидких колісних платформ. Цікаво, що поруч із суто армійськими зразками стояла адаптована під бойові задачі цивільна спецтехніка.

Десантники акцент роблять на легку мобільну техніку, машини важкого класу більше допоміжний сегмент, як і спецтранспорт. Фото: Kuine's Military Photography

Такий підхід цілком виправданий, адже сучасна війна вимагає максимальної гнучкості від тилового забезпечення. Використання комерційних шасі з військовим тюнінгом дозволяє суттєво економити бюджет і спрощує ремонт у польових умовах.

"Це адекватне рішення для швидкого оновлення парку, – заявили військові експерти.

Подібні заходи відбулися в сусідніх Нідерландах, де фінішував ліній етап польових навчань під назвою Summeroffensive (Літній наступ).

Окрім показу логістичних машин та бронетехніки, там провели ще й ретропарад машин минулого, реставрованих шанувальниками старовини (див. відео внизу).

Нідерланди мають гарний запас техніки, частину якої безоплатно передано Україні як нової з заводу, так і з лінійних частин та резерву. Фото: Kuine's Military Photography

Реакція на виклики часу

Нагадаємо, що останнім часом збройні сили європейських країн активно переглядають свої транспортні стратегії. Бельгія не стала винятком і поступово списує застарілі зразки часів Холодної війни, замінюючи їх на сучасні модульні платформи.

Як ми вже неодноразово писали, уніфікація автопарку країн НАТО стає головним трендом десятиліття. Це дозволяє не лише спростити логістику, а й гарантує, що союзники зможуть швидко допомогти один одному запчастинами у разі реальної загрози.