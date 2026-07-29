Від Nissan Leaf до BYD: як за 10 років змінився ринок електромобілів в Україні

У першому півріччі 2026 року український парк поповнили близько 14 тисяч нових і вживаних легкових електромобілів. Це значно менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли зареєстрували 31,4 тисячі машин, порахували в Інституті досліджень авторинку.

Причина спаду – не втрата інтересу, а завершення пільги з ПДВ. У 2025 році покупці та імпортери намагалися завезти якомога більше електрокарів до 31 грудня. Після повернення 20% ПДВ ринок пригальмував і перейшов до більш спокійного темпу.

Епоха Nissan Leaf перейшла у популярність Volkswagen

Із 2017 до 2021 року рейтинг незмінно очолював Nissan. Майже весь успіх бренду забезпечував Leaf, який масово привозили зі США та Європи.

Він був відносно доступним, простим у ремонті та добре знайомим українським майстрам. Для багатьох власників Leaf став першим електромобілем і другою машиною в родині для міських поїздок.

У 2022 році Nissan поступився першою позицією Volkswagen. Марка залишалася лідером два роки поспіль.

Головним драйвером стали ID.4 та ID.6 китайського виробництва. Їх масово привозили незалежні імпортери із заводів SAIC-Volkswagen і FAW-Volkswagen.

Український покупець отримував просторий кросовер із сучасним салоном і великим запасом ходу за ціною вживаного преміального авто.

У цей же період у рейтингах з’явилася Honda з моделями M-NV та e:NS1, які також виготовляли в Китаї. Тобто китайська експансія почалася ще до масового приходу BYD і Zeekr.

Із 2024 року лідирує Tesla

У 2024 році перше місце посіла Tesla і досі його не віддає.

Попит сформували переважно Model 3 і Model Y зі США. Зниження цін на страхових аукціонах, великий вибір та розвиток українських сервісів зробили ці машини масовими.

Model 3 приваблює ефективністю та динамікою, а Model Y — практичним кузовом кросовера і просторим салоном.

BYD швидко піднявся у трійку

Найдинамічніше зростає BYD. Уперше марка увійшла до топ-10 у 2023 році, посівши десяте місце. У 2024–2025 роках вона вже була сьомою.

У першому півріччі 2026 року BYD піднявся на третю позицію та обійшов Volkswagen, Hyundai і Kia.

Причина успіху — широкий модельний ряд, великі батареї, сучасні салони та конкурентні ціни. На відміну від раннього Nissan Leaf, BYD пропонує одразу кілька кросоверів, седанів і компактних моделей.

Zeekr зайшов у преміальний сегмент

Zeekr дебютував у топі у 2025 році та залишився в десятці у 2026-му.

Моделі 001 і 7X приваблюють високою потужністю, швидким заряджанням, якісним оздобленням і великим запасом ходу. Вони конкурують уже не з бюджетними електрокарами, а з європейським преміумом.

Це показує, що українські покупці готові платити за китайський бренд, якщо він пропонує переконливі характеристики.

Старі лідери залишили рейтинг

Smart, Fiat і Jaguar поступово вибули з топ-10. Компактні моделі програли через невеликі батареї та обмежений запас ходу, а Jaguar I-Pace — через дорогий ремонт і складну конструкцію.

Навіть Hyundai та Kia відчувають сильний тиск, оскільки їхні електромобілі часто дорожчі за китайські аналоги з подібними характеристиками.

Три епохи української електрифікації

Період 2017–2021 років був епохою Nissan Leaf. У 2022–2023 роках ринок перейшов до китайських Volkswagen. Із 2024 року почалася ера Tesla, BYD і Zeekr.

За десять років українці пройшли шлях від недорогого вживаного міського електрокара до нових технологічних кросоверів із великими батареями.

Головний висновок залишається незмінним: український покупець обирає не історію бренду, а найкраще співвідношення ціни, запасу ходу, оснащення та вартості ремонту.