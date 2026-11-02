Від рамного Ford Ranger до рідкісного УАЗу: які авто відправила на фронт невелика громада за пів місяця

Як повідомляє Олевська міська рада, уся маленька громада полісян демонструє неабияку згуртованість у питаннях забезпечення армії.

Редакція Авто24 писала про добрі благодійні справи працьовитих й чуйних людей на північно-західній околиці Житомирщини вже не раз. І це було та є виправдано й заслужено – щомісяця по кілька транспортних відвантажень у війська.

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"Підтримка військових потребує конкретних і практичних рішень, – зазначають представники місцевої влади.

Рамний пікап та японський кросовер

Першим у середині жовтня до військових поїхав синій пікап Ford Ranger третього покоління з подвійною кабіною. Це – класичний рамний всюдихід початку нульових, який оснащений надійним 2,5-літровим турбодизелем на 109 кінських сил.

Ford Ranger перд відправкою пройшов повне техобслуговування, камуфляжне фарбування армійці робили вже в частині. Фото: мерія Олевська

Машина має жорстко підключений повний привід та механічну коробку передач, що робить її ідеальним варіантом для суворого бездоріжжя.

Згодом автопарк десантників із 77-ї окремої аеромобільної бригади поповнив кросовер Nissan X-Trail у кузові T30. Автомобіль пофарбували у практичний матовий колір, щоб він менше привертав увагу ворожих дронів.

Позашляховик Nissan X-Trail за попереднім запитом земляків придбано, підготовлено й передано до війська у добротному технічному стані.

Nissan використовує в X-Trail систему керування приводом 4x4 з кнопок на передній панелі (2WD, AUTO, LOCK). Фото: мерія Олевська

Ця модель славиться своєю фірмовою системою повного приводу All-Mode, яка дозволяє електронно блокувати муфту для впевненого подолання важких ділянок.

Рідкісний фургон та запчастини

Наприкінці місяця на Покровський напрямок відправили досить нетипову машину – УАЗ-452 у рідкісній модифікації Автоклуб.

У мирний час такі повнопривідні фургони використовували для виїзних агітбригад, кінопоказів, але зараз їхній просторий кунг та кліренс у 220 міліметрів чудово підходять для фронтових завдань.

Під капотом в середині кабіни працює простий карбюраторний двигун на 90 сил, який легко ремонтувати в польових умовах.

Автоклуб на шасі УАЗ-452 вміщує в кабіні та в кунгу 8 пасажирів плюс водій. Фото: мерія Олевська

У підсумку гарний транспортний транш

Окрім самих автомобілів, місцеві освітяни зібрали кошти ще й на необхідні запчастини для ремонту та обслуговування техніки.

Таким чином лише за другу половину осені ця невелика громада змогла закрити потреби одразу трьох підрозділів, передавши три машини та комплектуючі до них.

Загалом Олевська громада станом на1 листопада 2026 року передала з початку повномасштабної війни до військових підрозділів, де служать земляки, 164 автомобілі різних типів та розмірних груп.