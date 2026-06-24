Поляки задонатили на броньовані медеваки для українських військових

В цій історії є показовий польський слід. Чотири машини з цієї партії вдалося закупити завдяки спільному збору коштів амбасадора UNITED24 Тімоті Снайдера та польського журналіста Славоміра Сєраковського.

Про це можна дізнатися з короткого опису на ФБ-сторінці UNITED24, платформа якої створена для співпраці з благодійними фондами, партнерами, донорами та публічними особами по всьому світу.

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Три дні – і понад мільйон доларів

Навесні 2025 року Снайдер і Сєраковський оголосили кампанію зі збору коштів на броньовані евакуаційні автомобілі для України. Результат перевершив очікування: лише за три дні небайдужі люди переказали понад 1,2 мільйона доларів.

Сьогодні ці гроші вже перетворилися на реальну техніку, яка працюватиме там, де кожна хвилина вирішує питання життя і смерті.

Саме завдяки таким ініціативам військові медики отримують транспорт, здатний діставатися найнебезпечніших ділянок фронту та вивозити поранених з-під обстрілів.

Бронезахист і медичний модуль

Доставлені автомобілі виготовлені канадською компанією INKAS Armored Vehicle Manufacturing на базі повнопривідного шасі Ford F-550 Heavy Duty.

Машини оснащені бронезахистом стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2, який забезпечує захист від уламків артилерійських боєприпасів, підривів мін та бронебійних куль.

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Усередині облаштовано повноцінний медичний відсік для двох медичних працівників і до трьох пацієнтів, зокрема тих, кого евакуюють на ношах. Конструкція дозволяє надавати допомогу безпосередньо під час транспортування.

Створені для найскладніших умов

Кожен автомобіль обладнаний системою нічного бачення, круговим оглядом 360 градусів, аудіозв’язком між кабіною водія та медичним відсіком, броньованими вікнами та шинами типу Run-flat, які дозволяють продовжувати рух навіть після пошкодження.

Також передбачені кріплення для супутникового зв’язку Starlink або його аналогів. Повний привід, дизельний двигун та запас ходу до 600 кілометрів дають змогу виконувати евакуаційні місії у важкодоступних районах і на складному бездоріжжі.

Світ не без добрих людей: куплені за донати з усього світу броньовані медеваки уже вивозять з-під вогню поранених у безпечні місця. Фото: UNITED24

30 машин для порятунку життів

Загалом у 2025 році за кошти UNITED24 було замовлено 30 броньованих евакуаційних автомобілів такого типу. Перші 13 уже доставлені в Україну та передані військовим медикам.

Посилення медичної евакуації залишається одним із пріоритетних напрямів підтримки українських захисників, адже саме від швидкості та безпеки евакуації часто залежить життя поранених.

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Люди, які допомагають більше за гучні заяви

Історія збору Славоміра Сєраковського та Тімоті Снайдера вкотре нагадує просту річ: справжня підтримка вимірюється не гучністю заяв, а конкретними справами.

Кілька днів збору коштів, до якого долучилися тисячі небайдужих людей, сьогодні перетворилися на броньовані автомобілі, що рятуватимуть життя українських військових. І це, мабуть, найкраща відповідь на будь-які політичні суперечки.