Відмова водія від огляду на сп’яніння може змінити правила гри: Конституційний Суд взявся за резонансну справу

Підставою стала конституційна скарга водія з Тернопільщини, якого оштрафували на 17 тисяч гривень і на рік позбавили права керування автомобілем. Про доволі поширене явище у сфері дорожнього права йдеться на сайті Конституційного Суду України.

Наразі чинна редакція статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає однакову відповідальність як за керування транспортом у стані сп’яніння, так і за відмову від проходження медичного огляду.

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За що покарали водія

Як випливає з матеріалів справи, чоловіка зупинили правоохоронці через ознаки можливого наркотичного сп’яніння.

Поліцейські запропонували пройти медичний огляд у спеціалізованому закладі, однак водій відмовився.

Підволочиський районний суд Тернопільської області визнав його винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП та призначив штраф у розмірі 17 тис. грн із позбавленням права керування на один рік. Згодом це рішення залишив без змін і Тернопільський апеляційний суд.

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Що оскаржує заявник

Автор скарги вважає, що норма закону суперечить Конституції. На його думку, відповідальність за сам факт відмови від огляду порушує принцип презумпції невинуватості, оскільки покарання застосовується без беззаперечного доведення стану сп’яніння.

Також він стверджує, що така норма може суперечити праву людини не свідчити проти себе, а сам медичний огляд є процедурою, яка має проводитися лише за добровільною згодою особи.

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Окремо заявник звертає увагу на відсутність, на його переконання, достатньо чітких критеріїв для зупинки автомобіля та направлення водія на перевірку.

Чому справа важлива

Фактично Конституційний Суд має визначити, чи відповідає Основному Закону практика, за якою відмова від огляду автоматично стає підставою для відповідальності за статтею 130 КУпАП.

"Для українських водіїв це одна з найважливіших справ останніх років у сфері дорожнього права. Якщо Суд визнає спірні положення неконституційними, це може вплинути на чинний порядок притягнення до відповідальності за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння, – зазначили експерти Авто24

Рішення у справі буде оголошене пізніше.