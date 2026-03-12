Відновлений Porsche 911 з початку 90-х продають за 5 млн доларів

Один із найрідкісніших рестомодів компанії Singer Vehicle Design на базі Porsche 911 (964) виставили на аукціон. Йдеться про автомобіль 1990 року під назвою “The Sepang Commission”, який належить до серії Singer 911 DLS Turbo, пише topgir.com.ua.

За інформацією аукціонного дому RM Sotheby's, очікувана ціна автомобіля становить від 3,45 млн до 5 млн доларів. Торги мають розпочатися 18 березня 2026 року.

Проект, натхнений гоночними Porsche

Модель створили у межах програми DLS Turbo Services, яку компанія представила публіці у 2023 році на Goodwood Festival of Speed. Проект натхнений легендарними гоночними моделями Porsche 934 та Porsche 935.

Кожен автомобіль цієї серії починається зі стандартного Porsche 911 покоління 964. На підприємстві Singer у Великій Британії автомобіль повністю розбирають, після чого кузов-монокок перевіряють, посилюють і готують до встановлення нових компонентів.

Потужність понад 700 кінських сил

Основою рестомоду став опозитний шестициліндровий двигун серії M64. Його робочий об’єм збільшили з 3,6 до 3,8 літра.

Двигун отримав:

чотири клапани на циліндр

водяне охолодження головок

два турбокомпресори зі змінною геометрією

інтеркулер із повітряно-водяним охолодженням

Потужність агрегату становить 710 кінських сил, а крутний момент — 750 Нм. Максимальні оберти двигуна сягають 9000 обертів за хвилину.

Лише 99 автомобілів у світі

“The Sepang Commission” є одним із 99 автомобілів, створених у межах програми DLS Turbo. Машину замовив приватний колекціонер, який раніше вже співпрацював із Singer над іншими проєктами.

Автомобіль пофарбований у колір Wolf Blue. У конструкції широко використано елементи з вуглецевого волокна темно-синього відтінку. Декоративні деталі виконані з анодованого металу кольору шампанського, а диски turbofan виготовлені з магнію.

Салон оздоблено шкірою Bone з елементами Alcantara. Сидіння мають перфоровані вставки та тиснення DLST на підголівниках.

Два варіанти конфігурації

Автомобіль постачається одразу з двома варіантами кузовних елементів:

трековим комплектом із великим заднім антикрилом

дорожньою конфігурацією з класичним спойлером типу ducktail

Змінні деталі зберігаються у спеціальних кейсах. Перед передачею власнику автомобіль також пройшов обкатку на заводі Singer після завершення робіт.

Очікується, що під час торгів фінальна ціна цього унікального рестомоду може досягти 5 млн доларів, що зробить його одним із найдорожчих автомобілів, створених на базі Porsche 911 покоління 964.