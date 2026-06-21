Відродження легендарного імені: як альянс із Nissan може повернути Mitsubishi Lancer на ринок

Зважаючи на такі тенденції, експерти дедалі частіше обговорюють можливість відродження культового седана Lancer за аналогічною бюджетною схемою. Після того, як з американського та глобального ринків остаточно пішов надбюджетний хетчбек Mirage, дилери Mitsubishi гостро відчули потребу в легковому автомобілі початкового рівня.

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Найдешевшим і найшвидшим шляхом для повернення в цей сегмент є використання готової компонентної бази альянсу, а саме – популярного седана Nissan Sentra, який нещодавно пережив масштабне оновлення.

Синергія альянсу та технічні характеристики потенційного Lancer

Подібний крок не стане прецедентом для компанії, адже практика перейменування вже давно відпрацьована. Наприклад, кросовер Nissan Rogue Plug-In Hybrid є технічним близнюком моделі Mitsubishi Outlander, а в Європі модельний ряд бренду майже повністю складається з адаптованих французьких машин.

Nissan Sentra

Сучасний Nissan Sentra має цілком відповідні для C-класу габарити: загальна довжина кузова становить 4655 мм, а колісна база – 2705 мм. Цікаво, що донор від Nissan є більшим за оригінальний седан Mitsubishi Lancer десятого покоління, який зняли з конвеєра у 2017 році. З технічної точки зору такий автомобіль повністю б успадкував існуючу архітектуру та силові агрегати Nissan.

Під капотом розмістився б надійний 2,0-літровий атмосферний чотирициліндровий бензиновий двигун потужністю 151 кінських сил. Уся потужність передавалася б на передні колеса через фірмовий безступінчастий варіатор Xtronic CVT. Щоб мінімізувати виробничі витрати, кузовні панелі донора залишили б недоторканими, обмежившись лише новою решіткою радіатора з фірмовим логотипом та оригінальними легкосплавними дисками.

Повернення у бюджетний сегмент: головний козир та дилерський запит

Поява седана на базі Sentra миттєво вирішила б проблему відсутності доступних машин у лінійці. На ринку США базовий Nissan Sentra стартує з позначки 22 600 доларів. Це означає, що новий Lancer міг би стати найдешевшим автомобілем бренду, розташувавшись значно нижче за кросовер Outlander Sport, який коштує від 24 995 доларів.

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition 2015

Історія присутності Lancer у США розпочалася у 2001 році, коли він прийшов на зміну компактному Mirage п'ятого покоління. Протягом багатьох років базові передньопривідні версії успішно продавалися як невибагливий щоденний транспорт, тоді як імідж моделі тримався на спортивних повнопривідних модифікаціях Evolution. Однак через глобальне зміщення споживчого інтересу в бік кросоверів, випуск версії Evo припинили у 2015 році, а за два роки історію стандартного седана було повністю завершено.

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