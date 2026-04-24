Як готують військову техніку до літньої спеки

Попри легкі нічні заморозки й прохолоду, армійські механіки вже дбають про безвідмовну роботу техніки у спекотні дні літа. Таким чином служби ремонту та сервісу забезпечать власні парки бойових та логістичних машин надійною технікою.



Про те, як ведуться такі роботи, йдеться у публікації 50-го окремого ремонтно-відновлювального полку, розміщеній на власній ФБ-сторінці.

Заодно й ТО проведуть

Мотористам, електрикам, зварювальникам, діагностам, рядовим слюсарям та іншим фахівцям цієї служби роботи вистачає, оскільки сезонне обслуговування вони виправдано поєднали з черговим ТО-1 або ТО-2, але це вже залежно від стану та ресурсу машин.

"Ремонтно-сервісні роботи передбачають не тільки перевірку основних вузлів та агрегатів, але й заміну сезонних матеріалів, налаштування систем та забезпечення готовності до роботи в умовах підвищених температур, – йдеться у релізі цього полкового підрозділу.

За відпрацьованою технологією

Технологічна карта сезонного сервісного обслуговування розписана поетапно, починаючи від очищення та миття техніки від бруду, залишків зимового мастила та реагентів. Здійснюється демонтаж зимових чохлів, засобів підігріву та утеплення двигуна.

Фахівці полку вправно справляються з обслуговуванням як машин радянських часів, так і переданих союзниками техніки made in. Фото: 50 ОРВП

Йде промивка паливних та масляних фільтрів, перевірка паливної апаратури та систем охолодження для запобігання перегріву влітку. Розхідні матеріали при необхідності замінюються, зливаються зимові сорти мастил й заливаються літні.

Проводиться повна перевірка підзарядка та коригування густини електроліту в акумуляторних батареях, перевіряється тиску в шинах та стан гальмівної системи.

Особлива увага приділяється системі охолодження, бо у літню спеку при її несправності двигун може не тільки закипіти, але й поставити під загрозу життя екіпажу бойової чи евакуаційної машини.

З фронту в тил і у зворотному напрямку

Під посиленою увагою ремонтників перебуває евакуаційна техніка, сезонне обслуговування якої якщо не в пріоритеті, то на чільному місці. Хай там як, а ця техніка є базовою в забезпеченні армії відновленим ресурсом колісного та гусеничного рухомого складу.

Саме екіпажі цих машин витягують з передової та прифронтової зони й везуть у тил на ремонт пошкоджені бойові машини, транспорт логістики, яким в цехах повертають робочий стан.

Кожна одиниця вивезеної на ремонт техніки відновлює бойовий, логістичний та евакуаційний потенціал рухомого складу армійських підрозділів. Фото: 50 ОРВП

З гарантією на надійність

Уся переведена на літній режим експлуатації техніка повертається у війська з запорукою служби на всі виконані роботи.

Це – обов'язкова умова, оскільки мова йде як про якісну логістику з вчасного перевезення особового складу, боєкомплекту, харчів, так і про надійний стан техніки в бойових операціях на лінії зіткнення, в рейдах, розвідці чи в ході штурму.