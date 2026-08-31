Військові перетворили Ford серії F-Line на безпілотний самоскид: перша у світі версія виконана українцями

Про власну розробку військові інженери 783-ї бригади повідомили у короткому відеосюжеті на власній ФБ-сторінці. Розповідь коротка, всього півторахвилинний хронометраж, але дає повне уявлення про виконану роботу.

Моніторинг редакції Авто24 показав, що серійної чи офіційної комерційної безпілотної версії вантажівки Ford серії F-Line у лінійці виробника ніколи не було. Підрозділ Ford Trucks, що працює на базі турецького підприємства Ford Otosan, таких вантажівок не розробляв.

Що відомо про вантажівку

Судячи з конструкції та шильдика на радіаторній решітці кабіни, за основу взяли важкий тривісний вантажний автомобіль Ford Trucks 3542D DC серії F-Line із колісною формулою 6х4. Саме така модель добре знайома в цивільному секторі будівельникам, комунальникам.

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Безпілотний самоскид Ford Trucks 3542D покидає безпечну зону завантаження, де на задньому плані працює фронтальний навантажувач під керуванням оператора. Скриншот: Авто24.

На цій колісній базі українські машинобудівні підприємства монтують не тільки самоскиди, але й сміттєвози, паливозаправники, бортові вантажівки з КМУ та іншими надбудовами.

Ford Trucks – вважається результативним інструментом для роботи з великими навантаженнями, самоскидна версія – одна з найпоширеніших.

Основні характеристики Ford Trucks 3542D DC:

колісна формула – 6х4;

двигун – дизель, близько 12,7 л;

потужність – 420 к.с. (308,9 кВт);

максимальний крутний момент – 2150 Нм при 1000–1300 об/хв;

коробка передач – механічна ZF 16S 2230 (16+2 передач) або автоматизована ZF 12 TX 2210 (12 передач);

повна маса – близько 34 000 кг залежно від виконання;

вантажність – 23 600 - 24 000 кг;

місткість паливного бака – 315 л;

об'єм кузова – 16 м³.

тип кабіни – денна (Day Cab) з низьким дахом.

В редакції Авто24 зазначають, що ці характеристики стосуються базової версії 3542D DC серії F-Line і можуть відрізнятися від конкретного автомобіля, який переобладнали військові. Там багато чого змінено й таке доповнення чи перероблення так чи інакше могло позначитися на ТТХ.

Ford Trucks 3542D DC серії F-Line інженери ДССТ готували для логістичних операцій в зоні ризику без участі водія. Фото: пресслужба 783-ї бригади ДССТ

Багато деталей створили самостійно

За словами інженерів, це був принципово новий для них проєкт. Команда самостійно розробляла програмне забезпечення, модулі керування та адаптувала електроніку.

Частину деталей виготовляли за власними кресленнями, зокрема друкували елементи на 3D-принтері, після чого підганяли їх безпосередньо під машину. І це їм вдалося.

Після кожного тестового заїзду військові аналізували роботу системи, змінювали алгоритми та повторювали випробування.

Головне – прибрати людину з небезпечної зони

Основна мета проєкту – зменшити ризик для особового складу. Якщо завдання пов’язане з небезпекою, замість водія вперед вирушає роботизований самоскид, а оператор керує ним дистанційно з пункту управління.

У 783-й бригаді зазначають, що система вже пройшла повний цикл випробувань і підтвердила працездатність.

Таким чином звичайний будівельний Ford отримав друге життя вже у статусі НРА – наземного роботизованого автомобіля.