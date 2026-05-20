Військові піротехніки отримали від американців нову техніку: чим і в якій кількості допомогли

Учора редакція Авто24 писала про надходження в автопарк піротехнічних підрозділів Держспецтрансслужби двох десятків броньовиків Roshel Senator. Вони призначені для мобільних загонів, операційна діяльність яких проходить у небезпечних районах поблизу фронту.

"Сенатори" передано Україні в межах міжнародної Коаліції розмінування. І ось ще одна новина: у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка України зі знищення звичайного озброєння" представники американської компанії Tetra Tech передали цій Службі 20 броньованих пікапів.

Про це коротко транспортне відомство повідомило на своїй ФБ-сторінці.

Landtrek у броньованій лівреї

Марка та модель не вказуються, але з фото видно Peugeot Landtrek. Про ці адаптовані до українських умов машини редакція Авто24 писала у березні. Вони мають різні версії виконання, бронювання не виняток.

В Україні є навіть підприємство "Реформ", що спеціалізується на бронюванні техніки, у тому числі й пікапів серії Landtrek. Ймовірно, Держспецтрансслужба отримала саме такі броньовані пікапи для розмінування та транспортування особового складу.

Передача техніки підрозділу розмінування представниками Tetra Tech в рамках гуманітарної місії. Фото: Держспецтрансслужба

Вони в українській версії мають власну назву "ЛЮТИЙ". Можуть мати різну моторну комплектацію, у тому числі одну з найпотужніших дизельних – тут двигун об'ємом 2.2 л 200 к.с. та повний привід із понижувальним рядом та блокуванням заднього диференціала.

Про операційну локацію нічого не сказано, ймовірно, це будуть не тільки прифронтові території, оскільки навіть землі Київщини, Житомирщини, Чернігівщини після бойових дій у 2022 році рясно засіяні вибухонебезпечними предметами. Втім таких земель для піротехнічної санації достатньо не тільки на півночі, але й на східному та південному напрямках, у тому числі впритул до фронтової зони.