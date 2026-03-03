Військові відмовилися від вантажівки MAN, бо такого транспорту не замовляли й не чекали

ФОТО: Львівська митниця|
В гуманітарних траншах вантажівки MAN зустрічаються часто, але не всі до ЗСУ потрапляють
Фіктивність та підробка документів з'ясувалися мало не відразу. Як пише пресслужба Львівської митниці, у товаросупровідних документів вказувалося, що автомобіль переміщувався на замовлення громадської організації з міста Черкаси.
Донором ввезеної автівки значився громадянин Литви, а кінцевим набувачем автомобіля – одна з військових частин в Україні.
Насправді все виявилося не так, як хотілося фігурантам справи. Під час ретельної перевірки працівники митниці з’ясували, що військові не зверталися до черкаських волонтерів з проханням "пригнати" авто та не очікують від них на жоден транспорт.
Вилучена на кордоні фура до господаря вже, ймовірно, не повернеться. Фото: Львівська митниця
В ході попереднього розгляду справи з'ясовано що керівниця організації, з метою "економного" переміщення комерційного авто через кордон, подала митним органам "підроблені документи, які містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача, вартості і характеру товару"
Орієнтовна вартість вилученого авто становить 1 млн грн. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ.