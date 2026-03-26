Військовий капелан підзаробляв на ухилянтах, організовуючи їм трансфер та супровід через кордон

За даними слідства, до організації схеми причетні двоє жителів Київської області віком 67 та 27 років. Обидва є членами однієї з релігійних спільнот, при цьому старший із них виконував функції військового капелана.

Слідчі вважають, що саме 67-річний підозрюваний був організатором незаконного бізнесу та координував дії спільника. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Як працювала схема

Чоловіків призовного віку забирали з Київщини та перевозили до Чернівецької області. Там їх готували до незаконного перетину державного кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Щоб уникнути викриття, організатор перевозив «клієнтів» у мікроавтобусі, маскуючи їх серед речей і маскувальних сіток, фактично видаючи людей за звичайний вантаж.

Вартість "послуги" становила 8 750 євро з особи.

Бог все бачить: до кордону не доїхали, ймовірно, через те, що капелан займався гріховними ділами. Фото: Нацполіція

Затримання та докази

19 березня правоохоронці зупинили транспортний засіб. В салоні перебували організатор та троє чоловіків призовного віку, яких, за версією слідства, готували до незаконного перетину кордону.

За один рейс учасники схеми мали отримати понад 26 тисяч євро.

Підозра та покарання

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Ймовірно, капелан на суді буде переконувати, що його справжній “Біс поплутав”. Фото: Нацполіція

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави:

понад 700 тисяч гривень — для організатора,

понад 600 тисяч гривень — для його спільника.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Хто розслідує

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Чернівецької області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань та СБУ.