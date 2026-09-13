Віковий ценз для водіїв: поки Європа сперечається про права пенсіонерів, 86-річні далекобійники працюють

Дослідження цієї теми редакцією Авто24 хоча й не дало однозначної відповіді, але показало головне: рішення не варто шукати лише у паспорті водія. Адже вік і реальний стан здоров'я – далеко не одне й те саме.

Одні країни роблять ставку на регулярні медичні перевірки, інші взагалі не встановлюють спеціальних обмежень за віком. А в Італії нещодавно навіть пропонували заборонити водіям старше 85 років виїжджати на автомагістралі.

Втім, поки одні чиновники думають, як обмежити старших водіїв, транспортна галузь Європи буквально не може обійтися без досвідчених людей за кермом. Показовий приклад – 86-річний німецький далекобійник, який продовжує регулярно працювати.

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В Італії хотіли ввести три обмеження для водіїв 85+

У серпні 2026 року в Італії обговорювали нові правила для водіїв, які поновлюють посвідчення після 85 років.

Пропонувалося:

заборонити їздити автомагістралями;

не дозволяти віддалятися від місця проживання більш ніж на 100 км;

встановити нульовий допустимий рівень алкоголю за кермом.

Але це була лише пропозиція, а не чинне законодавство. Міністерство інфраструктури та транспорту Італії від цих обмежень відмовилося. Натомість влада планує посилити медичний контроль за водіями старше 85 років.

Уряд Джорджі Мелоні не погодився на обмеження прав літніх водіїв й даватиме дозвіл керувати авто навіть 100-річним людям, якщо здоров'я та розумові здібності для цього підходять. Фото: magnific.com

Італійська система й без того скорочує термін дії посвідчення з віком: після 50 років його поновлюють кожні п'ять років, після 70 – кожні три, після 80 – кожні два. Поновлення передбачає медичну перевірку придатності до керування.

Європа не вводить єдиного вікового цензу

Правила різняться від країни до країни. У Великій Британії після 70 років посвідчення поновлюють кожні три роки. У Данії після 70 років термін дії поступово скорочується, а після 80 років становить один рік. У Фінляндії поновлення після 70 років пов'язане з медичною оцінкою.

Натомість Франція, Бельгія та Швеція не мають загального механізму, за якого звичайний водій автоматично проходить спеціальну перевірку лише через досягнення певного віку.

Тобто європейський підхід поступово зводиться до одного питання: не скільки людині років, а чи здатна вона безпечно керувати автомобілем.

Весною водійські права Герберта продовжили ще на 5 років – з його здоров'ям можна й в космос відправляти. Фото: ndr.de

86-річний німець досі працює далекобійником

Герберту Шталю 86 років. Він живе неподалік Бремена і досі працює водієм вантажівки. Про нього розповів німецький телеканал NDR.

Шталь працює в сімейній транспортній компанії Gebrüder Stahl, заснованій ще у 1945 році. Після того як він передав керівництво бізнесом доньці та племіннику, вирішив залишитися за кермом. Чотири дні на тиждень перевозить побутову техніку Північною Німеччиною.

Лікарі не можуть знайти найменших відхилень у здоров'ї Герберта, за якими могли б заборонити сідати за кермо 40-тонної фури. Фото: ndr.de

І тут є важлива деталь. Німецьке законодавство не говорить: "тобі 86 – ти більше не можеш керувати вантажівкою". Для професійних водіїв діють регулярні медичні перевірки. Шталь пройшов медогляд і отримав продовження права керувати вантажівкою ще на п'ять років. Тобто потенційно може працювати до 90 років.

Це і є показовий приклад системи, яка оцінює не цифру в паспорті, а медичну та професійну придатність водія.

77-річна Розі: "Хочу їздити, поки буду здорова"

Історія Герберта – не єдина. У Німеччині є ще одна показова історія – 77-річної Розвіти Гельмут-Гамбергер, яку всі називають просто Розі.

Розі працює водійкою вантажівки 45 років. У лютому 2026-го їй виповнилося 77, але вже наступного ранку вона знову сіла за кермо 40-тонної вантажівки. Сьогодні вона працює п'ять днів на тиждень і переважно перевозить контейнерні вантажі Німеччиною.

У лютому водійці вантажівки Розвіті Гельмут-Гамбергер виповниться 78 років і вона не планує покидати улюблену справу. Фото: ndr.de

Розі не хоче просто сидіти вдома після виходу на пенсію. Вона готова продовжувати доти, доки дозволятиме стан здоров'я. Перед зйомками NDR вона пройшла необхідний медичний огляд, і її придатність до керування підтвердили.

Розі – 77. Герберту – 86. Обоє продовжують працювати.

Розі за 45 років возила різні вантажі, а зараз в основному возить рефрижераторні контейнери з рибними консервами. Фото: ndr.de

Європа не вводить "пенсійного віку" за кермом

Є й економічний аргумент. За даними IRU, у Європі близько 502 тисяч незаповнених вакансій водіїв вантажівок, а до 2030 року на пенсію мають вийти ще близько 660 500 водіїв. Водночас молодші 25 років становлять менше як 5% європейських водіїв вантажівок.

Тому масове вилучення досвідчених водіїв із професії може створити проблему не лише для безпеки, а й для всієї транспортної системи.

Нові правила ЄС не встановлюють віку, після якого водіння автоматично забороняється. Натомість вони передбачають більш системну оцінку фізичної та психічної придатності водіїв, зокрема самооцінку стану здоров'я або інші процедури, які визначатимуть національні уряди.

Тож логіка поступово змінюється: не "вам 85 – здайте права", а "покажіть, що ви все ще здатні безпечно керувати".

А що в США ?

Подібні суперечки щодо вікової кваліфікації водіїв нині точаться й на інших континентах. У США також немає єдиного граничного віку, після якого людина автоматично втрачає право керувати автомобілем. Там передусім оцінюють фактичну здатність водія безпечно керувати транспортом – зокрема зір, швидкість реакції та когнітивні функції.

Три роки тому ми писали про 83-річного американського далекобійника Боба Спунера, який 63 роки їздив на одному й тому самому Peterbilt 1960 року випуску та подолав на ньому близько 14 мільйонів кілометрів.

Ілюстрація з публікації Авто24 трирічної давнини про одного з найлегендарніших далекобійників США Боба Спунера. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

Цю дивовижну історію про далекобійника прочитали майже 100 тисяч читачів Авто24. Пройшло зовсім небагато часу й Боб потрапив у ДТП. За наявною інформацією, він їхав на своєму пікапі Chevrolet K1500 Silverado, коли в нього врізався магістральний тягач Volvo VNL із напівпричепом. Вантажівку на слизькій дорозі занесло, вона перекинулася поперек траси та накрила пікап.

Аварія сталася під час складних зимових погодних умов – хуртовини на трасі I-80 у штаті Небраска. Боб Спунер загинув від отриманих травм. При цьому, за описом обставин ДТП, причиною аварії став не вік Боба: він рухався своєю смугою, тоді як водій вантажівки не впорався з керуванням на слизькому покритті.

Американський підхід загалом полягає не в автоматичній забороні керувати автомобілем після певного віку, а в додатковому контролі за станом літніх водіїв. Конкретні правила залежать від штату: десь посвідчення потрібно поновлювати частіше, у деяких випадках — особисто, а також проходити перевірку зору чи надавати медичні документи. Наприклад, у Техасі водії віком від 85 років мають поновлювати права кожні два роки.

Тобто й у США питання вирішують радше через оцінку реальних можливостей водія, а не просто через цифру в паспорті. Якщо стан здоров’я цього потребує, водієві можуть встановити певні обмеження – наприклад, дозволити керувати лише вдень або за умови використання окулярів.

Що в підсумку?

Італійська історія показала, наскільки далеко може зайти дискусія про літніх водіїв. Але радикальні обмеження для 85+ залишилися лише пропозицією. Німеччина демонструє інший підхід: 86-річний водій може продовжувати керувати вантажівкою, якщо проходить необхідні перевірки.

"Дослідження теми показало, що безпека на дорозі залежить не стільки від вікової цифри у паспорті, скільки від реального стану та можливостей конкретного водія, – зазначили в редакції Авто24

Тим часом Європа поки не поставила крапку в цій дискусії. Але видно, що майбутнє – не за автоматичною забороною водіння після певного віку, а за регулярною перевіркою того, чи здатна конкретна людина безпечно залишатися за кермом.

Показовим тут може бути й приклад України: у нас не існує максимального віку для керування автомобілем чи отримання водійського посвідчення. Головна умова – відсутність медичних протипоказань за результатами обов’язкового медичного огляду.

Щоправда, час від часу з’являються пропозиції скоротити термін дії водійських посвідчень для літніх водіїв – наприклад, після 65, 70 чи 75 років. Однак наразі таких вікових обмежень в Україні не запроваджено.