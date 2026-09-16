Вінниця отримає 20 нових автобусів MAN на газу: скільки коштує транспорт та що отримають пасажири

Нові машини працюватимуть на стисненому газі та забезпечать європейський рівень комфорту для 85 пасажирів одночасно, а розраховуватися за них місто буде протягом п'яти років.

Як повідомляють видання Alltransua та vn.20minut.ua, комунальне підприємство Вінницька транспортна компанія вже уклало два відповідні договори з установою Укргазбанк. Йдеться про постачання абсолютно нових машин 2026 року випуску, які досі офіційно не потрапляли на український ринок.

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Низькопідлоговий та екологічно чистий

MAN 12C Lion's City 12 G NL 280 екологічного стандарту Євро-6 належить до оновленого сімейства, яке є одним із найпопулярніших у Євросоюзі. Збиратимуть ці автобуси на заводах MAN у польських Стараховицях або в турецькій Анкарі.

До речі, модельний індекс Lion's City 12 G NL 280 там за розшифровкою простий: цифра 12 вказує на заокруглену довжину машини (12,2 м), літера G – паливна версія двигуна, що працює на стисненому природному газу CNG, метан. Буквений індекс NL засвідчує низькопідлоговий салон.

Кажуть, автобуси будуть пофарбовані у брендові кольори вінницького транспорту – зелений із жовтою смугою. Фото: сайт vn.20minut.ua

Скільки коштує європейський комфорт

Вартість одного такого красеня становить близько 23 мільйонів гривень з урахуванням ПДВ. Оскільки закупівля відбувається через фінансовий лізинг на 60 місяців, загальна сума договорів сягнула 667 мільйонів гривень.

Спочатку транспортники мають внести понад 91,9 мільйона гривень авансу, а решту суми профінансує банк під 16,53% та 17,72% річних.

Що отримають водії та пасажири

Кожен 12-метровий низькопідлоговий автобус розрахований на 85 місць, з яких 31 – сидяче. Для комфортної поїздки в будь-яку пору року салон обладнаний потужним кондиціонером та системою опалення (в кабіні водія та пасажирському салоні).

Також передбачені спеціальна рампа для заїзду та зручні місця для людей на кріслах колісних або батьків із дитячими візками (через середні двері). Є також система нахилу підлоги до тротуарного канта на зупинках (kneeling), що прискорює посадку/висадку пасажирів.

Водіям теж буде комфортно працювати на цих маршрутах. Машини оснащені автоматичною коробкою передач, системою ABS та антипробуксовуванням, що гарантує м'яку їзду та безпеку на дорозі. Гарантія на техніку становить 36 місяців або 300 тисяч кілометрів пробігу.

Коли чекати на маршрутах

Офіційний представник бренду в Україні, компанія МАН Трак енд Бас Юкрейн, зобов'язується поставити техніку упродовж дев'яти місяців. Відлік часу почнеться одразу після того, як місто перерахує авансовий платіж. Після прибуття автобусів банк матиме ще п'ять днів на передачу їх транспортній компанії.

Нагадаємо, що в договорах чітко прописані умови на випадок затримок із фінансуванням. Якщо місту тимчасово не вистачатиме грошей через виплату зарплат чи податків, підприємство зможе попросити банк про відтермінування лізингових платежів.