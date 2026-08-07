Вінницькі дорожники купили 12 машин, чим зекономили громаді гроші

Про нове надходження повідомило КП "Вінницьке шляхове управління". Йдеться про 19 нових машин, що працюватимуть упродовж усього року: влітку прибиратимуть, підмітатимуть й поливатимуть вулиці, а взимку забезпечуватимуть утримання цих самих доріг, дворів і тротуарів.

Універсальні машини для всіх сезонів

Найбільше поповнення становлять 12 багатофункціональних машин Egholm City Ranger 3070 із комплектами сезонного навісного обладнання. Крім них, придбано три сміттєвози, три комбіновані дорожні машини та автомобіль для всесезонного утримання доріг.

Малолітражки City Ranger Вінниця купує не вперше – всесезонний універсал для доброго десятка комунальних операцій. Фото: КП ВШУ

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Нові City Ranger використовуватимуть у теплий період для механізованого підмітання та миття вулиць і тротуарів, а взимку – для розчищення снігу та обробки пішохідних зон протиожеледними матеріалами.

Машини придбано на умовах лізингу за часткової фінансової підтримки Інвестиційного фонду Данії. Таким чином вдалося зекономити близько 37 млн грн з бюджету громади, яка спрямує ці кошти на інші потреби.

Що вміє City Ranger 3070

Ця комунальна малолітражка оснащена 74-сильним дизелем Perkins стандарту Stage V, постійним повним приводом 4×4, гідростатичною трансмісією та розвиває швидкість до 40 км/год.

Шарнірно-зчленована рама забезпечує малий радіус розвороту, що дозволяє ефективно працювати на вузьких тротуарах і в щільній міській забудові.

Підмітальний модуль має бункер місткістю 1050 літрів, ширину прибирання до 2,77 метра, а кабіна обладнана кондиціонером, круговим оглядом і джойстиковим керуванням навісним обладнанням.

Навіски змінюються за хвилину

Фірмова система Quick-shift дозволяє одному оператору приблизно за хвилину встановити інше обладнання без використання інструментів. Для літнього сезону передбачені підмітальні щітки, мийна дека, щітка для видалення бур'янів і косарки.

Деякі літні фронтальні навіски взимку на підмітанні свіжого снігу також годяться, хоча відвал також зайвим не буває. Фото: КП ВШУ



Узимку техніка може працювати з циліндричною сніговою щіткою, відвалом, шнекороторним снігоочисником та піскорозкидачем.

Така універсальність дає змогу використовувати техніку практично без сезонних простоїв і швидко адаптувати її до поточних потреб міського господарства.

КДМ: самоскид узимку стає снігоприбиральником

Окрім компактних City Ranger, автопарк поповнили три комбіновані дорожні машини (КДМ), призначені для цілорічного утримання міських вулиць.

Судячи з оприлюднених фото, до парку надійшли КДМ на шасі Foton Aumark з турбодизелем Cummins та пневматичною гальмівною системою з ABS.

На передньому плані комбінована дорожня машина на шасі Foton. Фото: КП ВШУ

Головна особливість таких машин – знімне обладнання: взимку в кузов встановлюється V-подібний бункер місткістю до 5 кубометрів для піску та протиожеледних матеріалів, а влітку автомобіль знову працює як звичайний самоскид.

Система здатна рівномірно розподіляти реагенти на смугу до 10–12 метрів, а фронтальний гідравлічний відвал шириною до 3 метрів очищає проїзну частину від снігу.

Керування відвалом здійснюється безпосередньо з кабіни, що дає змогу оперативно змінювати режим роботи без виходу водія з салону "Фотона". До речі, ці машини витісняють старенькі білоруські МАЗи, яких в комунгоспі ще достатньо і які вінничани бачать у ці дні на поливі вулиць (див. відео внизу).