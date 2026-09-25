VIP-таксі до Румунії: прикордонник за 13 тисяч доларів пропонував виїзд у багажнику авто

Тепер замість прибуткового бізнесу організатору загрожує до дев'яти років за ґратами з конфіскацією майна.

Як повідомляє пресслужба ДБР, працівник одного з прикордонних загонів вирішив підзаробити, представляючись "консультантом із виїзду з України". Свої послуги він рекламував через знайомих, орієнтуючись на чоловіків без законних підстав для перетину державного рубежу.

...кого хочеш вибирай

Клієнтам пропонували своєрідний прайс-лист із двома опціями. За 7 тисяч доларів ухилянт отримував маршрут для самостійної пішої прогулянки до Румунії поза пунктами пропуску, а от за 13 тисяч доларів фігурант обіцяв комфортну доставку прямо до кордону в багажнику свого авто, минаючи всі блокпости.

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За даними слідства, одного з таких мандрівників 26-річний військовослужбовець забрав прямо з Хмельницького. Дорогою пасажир перерахував аванс на банківські картки та передав частину суми готівкою, а решту мав віддати вже перед самим кордоном.

"Щоб заплутати сліди, організатор вдався до автомобільної конспірації. По дорозі до відправного пункту прикордонник змінив автомобіль, щоб ускладнити викриття, – зазначили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Він і власну сорочку за долари віддав би

Прикордонник передав клієнту власне службове посвідчення та відпускний квиток, які той мав показувати на контрольних постах у разі перевірки.

Проте хитрий план провалився ще на під'їзді до цілі. Представники Нацполіції зупинили автівку з клієнтом у Чернівецькій області, неджалеко від румунського кордону.

Наразі суд уже відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у понад 133 тисячі гривень. Слідчі продовжують розслідування, щоб виявити інших можливих учасників цієї схеми.