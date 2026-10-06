VIP-трансфер за кордон за ціною нового авто: на кордоні викрили серію масштабних схем

Організаторам цих логістичних схем загрожує до дев'яти років за ґратами, а їхніх клієнтів замість Європи чекають зустрічі зі слідчими.

Як повідомляє ДПСУ у своєму офіційному Telegram-каналі та на сайті, дві злочинні групи були організовані вихідцями з Дніпра. Ділки пропонували втікачам повний логістичний супровід, включаючи проїзд через блокпости, тимчасове житло та навіть маскування під військових.

З Дніпра до Румунії без пересадки

Перший канал переправлення діяв на Закарпатті, де представник громадської організації разом зі спільником розробив пішохідний маршрут до Румунії. За 11 500 доларів вони гарантували клієнту безпечний доїзд з Дніпра до прикордоння. Організатори запевняли, що мають зв'язки для безперешкодного проїзду всіх блокпостів на шляху.

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Момент затримання. Фото: з матеріалів слідства

Проте бізнес припинився під час передачі готівки. Обох фігурантів затримали та відправили під варту з правом внесення застави, а слідчі дії тривають.

"Подорож" у військовій формі та преміум-прайс

Ще дорожчу схему оперативники Карпатського прикордонного загону викрили на Львівщині. Там 51-річний дніпрянин просив за свої послуги від 15 000 доларів, пропонуючи клієнтам вибір маршруту. Базовий пакет включав переправлення через річку до Молдови з подальшим транзитом до Румунії.

Для тих, хто хотів їхати в іншому напрямку, пропонували поїздку до кордону з Білоруссю. За такий північний вояж доводилося доплачувати ще 1700 доларів зверху. У цю суму входили транспортні витрати, підроблені документи та комплект військової форми для маскування під час поїздки.

Момент затримання. Фото: з матеріалів слідства

Цього організатора також взяли на гарячому під час отримання чергового траншу. Тепер за незаконне переправлення осіб через державний кордон йому світить серйозний тюремний термін до дев'яти років.

18-річні переправники заробляли до $8000

На Закарпатті правоохоронці затримали двох 18-річних чоловіків, які, за даними слідства, організували канал незаконного переправлення людей до Словаччини. За свої послуги вони просили від $6000 до $8000.

Одного з фігурантів затримали під час переправлення чоловіка через кордон. Під час обшуків вилучили $5800, два телефони та автомобіль, який використовували у схемі. Обом повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.

$10 000 за "закриті очі" прикордонника

На пункті пропуску "Ягодин" двоє водіїв міжнародного автобуса, за даними слідства, намагалися підкупити прикордонника. За $10 000 вони хотіли забезпечити безперешкодний виїзд за кордон жителя Миколаєва, який перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Гроші мали стати своєрідною платою за те, щоб військовослужбовець не вніс інформацію про пасажира до відповідної бази та дозволив йому перетнути кордон. Однак прикордонник одразу повідомив про пропозицію правоохоронців.

Момент затримання. Фото: з матеріалів слідства

У результаті обох водіїв затримали під час передачі $10 000. Їм повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.