Вісім прем'єр за один день: у Китаї автомобілі перестають бути новинками вже через кілька місяців

Як пише Carscoops із посиланням на Nikkei Asia, виконавчий віцепрезидент BYD Хе Чжицзі повідомив, що за перші п'ять місяців року китайські виробники представили 542 моделі. У середньому це близько 3,6 автомобіля щодня, а в окремі дні темп був ще вищим.

Один автомобіль можуть розробляти роками, а уваги вистачає на три місяці

Саме ця невідповідність і починає непокоїти керівників китайських компаній. За словами Хе Чжицзі, розробка однієї нової моделі може тривати кілька років та коштувати близько 1 млрд юанів, приблизно 149 млн доларів. Після прем'єри автомобіль отримує короткий сплеск уваги та продажів, але через безперервний потік конкурентних новинок цей ефект може не протриматися навіть трьох місяців.

Для виробника це означає дуже короткий період, протягом якого потрібно повернути значну частину інвестицій у розробку, маркетинг та запуск виробництва.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Авто24 вже писав про цінову війну на китайському авторинку, де конкуренція змушує компанії не лише постійно оновлювати модельні ряди, а й агресивно знижувати ціни.

У Китаї вже з'явився "божевільний четвер"

Показовим став 16 липня, який у місцевій автомобільній індустрії вже назвали "Crazy Thursday".

Того дня щонайменше вісім автовиробників одночасно представили нові машини. Для покупця це означає величезний вибір, але для самих брендів кожна наступна прем'єра відбирає увагу у попередньої.

У результаті виробники опиняються у пастці: якщо вони сповільнять темп, конкуренти швидко займуть інформаційний простір, але якщо продовжать запускати моделі з такою ж швидкістю, життєвий цикл кожної новинки ще більше скоротиться.

Саме тому китайський ринок дедалі менше нагадує класичний автомобільний бізнес, де одна модель могла залишатися актуальною п'ять-сім років з одним рестайлінгом посеред циклу.

Внутрішній попит уже не встигає за пропозицією

Проблема посилюється тим, що внутрішній китайський ринок уже не росте так швидко, як кілька років тому.

За даними, які наводить Carscoops, загальні продажі автомобілів скоротилися на 21%, а сегмент так званих new energy vehicles, куди входять електромобілі та плагін-гібриди, просів на 13%. Однією з причин стали зміни податкових стимулів.

При цьому експорт китайських автомобілів продовжує швидко збільшуватися, тому для багатьох виробників зовнішні ринки стають способом компенсувати слабший домашній попит.

Цю тенденцію добре видно й в Україні. Авто24 писав, що у другому кварталі 2026 року майже кожен шостий новий імпортований автомобіль був виготовлений у Китаї. За три місяці українці зареєстрували 2596 нових легковиків китайського виробництва.

Навіть BYD почав втрачати продажі

Найбільш показова ситуація у BYD, який кілька років був одним із головних символів китайського автомобільного буму.

За перше півріччя 2026 року продажі компанії, за даними джерела, скоротилися на 16%. Це перше падіння за перші шість місяців року для BYD за останні шість років.

Проблеми мають і конкуренти. Seres Group очікує чистого збитку, а прибуток Great Wall за перше півріччя може впасти приблизно на 60%.

При цьому сам BYD продовжує дуже швидко розширювати модельні сімейства та знижувати ціни. Нещодавно Авто24 розповідав про нову дешевшу версію BYD Leopard 3, яка з'явилася лише через кілька місяців після запуску попередніх модифікацій.

Саме така швидкість і створює для покупця додатковий ризик: автомобіль, який сьогодні виглядає найновішим, уже через пів року може отримати дешевшу, потужнішу або технологічнішу альтернативу від того самого бренду.

Чому китайці випускають стільки машин

Довгий час стратегія була логічною. Китайський ринок швидко зростав, електромобілі займали дедалі більшу частку, а нові бренди мали можливість відбирати клієнтів у традиційних виробників.

Тепер ситуація змінюється. Як зазначив глава Nio Вільям Лі, у багатьох китайських сімей автомобіль уже є, тому ринок поступово переходить від моделі постійного нарощування обсягів до боротьби за заміну вже наявних машин.

Інакше кажучи, кількість потенційних покупців більше не збільшується такими самими темпами, а кількість моделей продовжує вибухово зростати.

Це означає, що нова модель дедалі частіше не створює нового покупця, а просто перетягує його від іншого автомобіля, нерідко навіть усередині того самого концерну.

Для українського покупця це має практичне значення

В Україні проблема надто швидкого оновлення китайських моделей особливо помітна через “сірий” імпорт.

Авто24 раніше аналізував, які китайські бренди мають в Україні офіційну підтримку, а з якими варто бути обережнішими. Для покупця важлива не лише сама машина, а й те, хто забезпечить запчастини, програмне оновлення та ремонт через кілька років.

Коли виробник за короткий період змінює кілька поколінь електроніки, батарей, мультимедійних систем або навіть платформ, підтримувати старі версії стає складніше.

Саме тому швидкість китайського автопрому має дві сторони. Покупець отримує новітні технології та дуже конкурентні ціни, але одночасно зростає ризик швидкого морального старіння конкретної моделі.

В Україні китайські авто теж змінюються дуже швидко

За підсумками першого півріччя 2026 року в Україну ввезли 5891 легковий автомобіль китайського виробництва. Найпопулярнішими новими моделями стали BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, BYD Song L, Zeekr 001 та Chery Tiggo 4. Авто24 публікував детальну статистику цього сегмента.

Уже в липні склад лідерів почав змінюватися: поруч із BYD та Zeekr у верхній частині рейтингу з'явилися Volkswagen ID.UNYX і Jetour X50. Авто24 писав про липневий рейтинг автомобілів китайського виробництва.

Для ринку, де одна модель може за кілька місяців отримати нову батарею, інший запас ходу, дешевшу комплектацію або наступника, така ротація вже стає нормою.

Китайський автопром може перейти до консолідації

Самі керівники китайських компаній дедалі частіше визнають, що нинішній темп не може зберігатися безкінечно.

Імовірний наступний етап – скорочення кількості брендів, моделей і запусків, а також об'єднання слабших компаній навколо великих груп. При цьому найсильніші виробники навряд чи добровільно сповільняться першими, поки конкуренти продовжують випускати новинки.

Тому 542 моделі за п'ять місяців можуть виявитися не ознакою нескінченної сили китайського автопрому, а піком періоду, коли галузь росла швидше, ніж сам ринок був здатен поглинути.

Для покупця це означає просту річ: у Китаї вже недостатньо дивитися лише на характеристики та ціну автомобіля на момент покупки. Не менш важливо оцінити, чи залишиться конкретна модель підтримуваною та ліквідною через три-п'ять років, коли навколо неї вже встигнуть з'явитися десятки новіших конкурентів.