Власник Audi у Львові відсудив 600 тисяч гривень у СТО, на якому "запороли" двигун

Ремонт автомобіля на сервісі — це не лише рахунок за роботи, а й юридична відповідальність виконавця. Сихівський районний суд Львова видав ухвалу: неналежно виконаний ремонт двигуна має бути компенсований зі сторони СТО сумою у понад 600 тисяч гривень, повідомляє Авто24.

Заміна помпи перетворилася на капітальний вирок двигуну

Історія почалася з буденного візиту на сервіс. Автомобіль Audi Q7 з несправністю системи охолодження потрапив на СТО приватного підприємства «Ауді Центр Захід» у Львові. За результатами діагностики було рекомендовано заміну помпи та супутніх елементів. Роботи виконали, клієнт сплатив 51 тисячу гривень — і на цьому, здавалося б, питання мало бути закрите.

Але вже за кілька днів двигун почав видавати сторонні металеві звуки. Подальша діагностика на іншому сервісі показала критичну картину: у мастильній системі виявили металеву та алюмінієву стружку, а експлуатацію авто визнали небезпечною.

Герметик там, де його не повинно бути

Ключову роль у справі відіграла судова інженерно-транспортна експертиза Львівського НДІСЕ. Експерти встановили, що під час ремонту на СТО було використано герметик із порушенням технології виробника.

Речовина потрапила в систему мащення двигуна — після масляного фільтра — і фактично перекрила подачу оливи до одного з шатунних підшипників.

Наслідок — сухе тертя, провернуті вкладиші та повний вихід двигуна з ладу. Експерти чітко вказали: причина поломки має прямий причинно-наслідковий зв’язок із діями сервісу під час виконання ремонтних робіт.

Чому суд став на бік клієнта

Суд врахував одразу кілька принципових моментів. По-перше, відповідач — СТО — не з’являвся на засідання та не подав відзив, що дозволило суду ухвалити заочне рішення. По-друге, цивільне законодавство передбачає презумпцію вини виконавця робіт: якщо сервіс не довів відсутність своєї провини, відповідальність покладається на нього.

Важливо й те, що позивач не був формальним власником авто як фізична особа, але мав законне право володіння та користування транспортним засобом. Суд прямо послався на практику Верховного Суду: цього достатньо, аби вимагати відшкодування шкоди.

Скільки коштує «неправильний» ремонт

За результатами товарознавчої експертизи, відновлення двигуна Audi Q7 оцінили більш ніж у 500 тисяч гривень. До цієї суми додали витрати на експертизи та повернення коштів, сплачених за сам ремонт. У підсумку суд постановив стягнути з СТО 599 267 гривень матеріальної шкоди.

Щодо моральної шкоди, то тут суд зайняв стриману позицію. Із заявлених 100 тисяч гривень було присуджено лише 2 тисячі — як компенсацію моральних страждань, але без «карального» характеру.

Яке відношення це СТО має до Audi

Редакція Авто24 звернулась за розʼясненням ситуації до офіційного дистрибʼютора Audi в нашій країні компанії “Порше Україна”. Як виявилось, дане СТО “Ауді Центр Захід” у Львові не має відношення до мережі офіційних дилерів Audi. Щобільше, наразі назва цієї СТО інша.

“Ані завод-виробник Audi AG, ані офіційний імпортер Audi в Україні, ані офіційна дилерська мережа не мають контрактних або договірних відносин із зазначеним підприємством, – відзначають у “Порше Україна”. – Відповідно, діяльність цього суб’єкта, як і наслідки судового розгляду, не можуть асоціюватися з брендом Audi, його офіційними представниками чи дилерською мережею в Україні”.

Чому це рішення важливе для всіх автовласників

Ця справа — показовий прецедент для українського ринку автосервісу. Вона демонструє, що навіть, здавалося б, «дрібне» порушення технології ремонту може обернутися повною фінансовою відповідальністю для СТО. Навіть якщо по суті це “сіре” СТО, яке прикривається відомим брендом.

Для автовласників це сигнал: збережені наряди-замовлення, акти виконаних робіт та незалежна експертиза мають реальну юридичну силу. А для сервісів — нагадування, що професійна відповідальність сьогодні вимірюється не лише репутацією, а й сотнями тисяч гривень компенсації.