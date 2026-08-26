Власник АЗС за торгівлю "бодягою" сяде на лаву підсудних, але не у в'язницю: все вже вирішено

За даними слідства, пальне мало сумнівне походження. Його закуповували у підпільних виробників без сертифікатів якості та документів, які підтверджують походження дизеля.

Про цей завершений епізод у процесуальному виробництві розповідає у своєму релізі територіальне управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області.

Що знайшли на нелегальній АЗС

Під час обшуку детективи вилучили близько 1300 літрів дизельного пального, дві цистерни для його зберігання, паливороздавальні колонки та готівку, отриману від незаконної торгівлі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тобто фактично йшлося не просто про продаж пального "з рук" – на орендованій території облаштували повноцінну точку заправки з обладнанням для роздрібної торгівлі.

АЗС вже демонтували

Після проведених слідчих дій нелегальну заправку демонтували. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт щодо організатора направили до суду.

Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут підакцизних товарів за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Як уточнили Авто24 юристи, за цією частиною згаданої статті передбачено штрафу від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно сумі від 85 000 до 170 000 гривень.