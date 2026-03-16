Власник Hyundai Palisade спробував забрати авто з евакуатора, але усе закінчилося аварією: вірусне відео

Як пише Carscooops, автомобіль був евакуйований через порушення правил паркування, а не через вилучення чи арешт транспортного засобу. Проте власник вирішив діяти радикально і спробував повернути машину прямо на місці.

Читайте також: Скільки коштує відірвати заправний пістолет на АЗС

Коли водій евакуатора почав вантажити позашляховик на платформу для подальшого транспортування, усе відбувалося повністю законно. Подібні ситуації у всьому світі часто завершуються просто: власник приходить, сплачує штраф або забирає автомобіль зі штрафмайданчика. У цьому випадку все могло пройти так само.

Якби водій дочекався, поки автомобіль доставлять на майданчик, він міг би швидко повернути його після оформлення документів і оплати штрафу. Однак замість цього власник або людина, пов’язана з ним, залізла в автомобіль, який уже був на евакуаторі.

Спроба поїхати закінчилася ДТП

Після того як людина сіла за кермо позашляховика, ситуація почала стрімко загострюватися. За словами очевидців, водій намагався зрушити автомобіль з місця, попри те що він був закріплений на евакуаторі. У результаті все закінчилося аварією. Деталі пошкоджень не уточнюються, але зрозуміло, що спроба самостійно “звільнити” автомобіль лише ускладнила ситуацію.

Інцидент потрапив на відео

Цікаво, що водій евакуатора, за повідомленнями, записував події на відео. Запис певний час був опублікований в інтернеті, де користувачі могли побачити всю ситуацію від початку до кінця. Пізніше відео видалили, але його вже встигли переглянути тисячі людей.

Поліція нагадала важливе правило

На місце події прибули поліцейські. За словами очевидців, правоохоронці пояснили власнику автомобіля, що після того, як транспортний засіб вже закріплений на евакуаторі, його самостійне зняття є незаконним. Саме тому подібні дії можуть призвести не лише до штрафу за неправильне паркування, а й до додаткової відповідальності.

Також цікаво: Одна з найпоширеніших помилок водіїв: що станеться, якщо не перевіряти тиск у шинах

Цей інцидент показує просту річ: намагатися силою забрати автомобіль з евакуатора — майже завжди погана ідея. У більшості випадків значно простіше оплатити штраф за неправильне паркування чи оформити повернення автомобіля й згодом забрати машину зі штрафмайданчика. Інакше дрібне порушення може швидко перетворитися на серйозні проблеми та додаткові витрати.