Власниця Mazda CX-5 заїхала на залізничні колії за вказівками навігатора

Інцидент, що стався вівторок ввечері, зафіксували неподалік від залізничної станції Маунт-Бейкер, пише Carscoops. Через появу стороннього об'єкта на шляхах компанія Sound Transit була змушена екстрено призупинити рух поїздів на завантаженій лінії.

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Поведінка водійки та ліквідація наслідків аварії

За даними поліції Сіетла, за кермом автомобіля перебувала 70-річна жінка. Офіцерам, які прибули на місце події, вона пояснила, що рухалася виключно за вказівками GPS-навігатора і не зрозуміла, як опинилася на рейках. Наразі залишається невідомим, яку саме мобільну програму чи вбудовану систему вона використовувала.

Перехожі встигли зняти момент, коли кросовер Mazda CX-5 їхав по шпалах. Попри те, що цивільний автомобіль абсолютно не пристосований до пересування залізницею, японський кросовер напрочуд довго тримав зчеплення з колією, поки остаточно не зійшов із рейок і не застряг.

До моменту приїзду рятувальних служб літня жінка самостійно змогла вийти з салону. Її госпіталізували до найближчої лікарні для проведення медичного обстеження, наразі її стан оцінюють як стабільний. Співробітники поліції окремо зазначили, що у водійки не виявили ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однак, вона виглядала вкрай збентеженою, була сильно розгубленою і надзвичайно повільно відповідала на елементарні запитання правоохоронців.

Вплив на роботу міського транспорту

Поки заблоковану ділянку звільняли від автомобіля, потяги продовжували курсувати на інших, ізольованих частинах маршруту. Щоб мінімізувати дискомфорт для пасажирів, міська влада оперативно запустила спеціальні автобуси-шатли.

Процес евакуації японського кросовера з естакади та перевірка цілісності інфраструктури зайняли близько трьох годин. Враховуючи високу небезпеку перебування приватного транспорту на залізничних рейках під напругою, цей інцидент викликав нову хвилю дискусій щодо безпеки залізничних переїздів, проте головним позитивним підсумком вечора стало те, що в аварії ніхто не постраждав.