ВЛК військової частини визнавала гуманітарні авто непридатними до служби й пускала їх у продаж

Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону направила до суду обвинувальний акт щодо обох начальників.

За даними слідства, схема діяла у період з травня по листопад 2025 року. Для реалізації оборудки фігуранти використовували благодійний фонд, засновниками якого були вони самі.

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Власний фонд для власного збагачення

Через створену благодійну організацію ділки оформлювали документи на отримання та ввезення автомобілів з-за кордону. Транспортні засоби заходили в Україну через зони діяльності Волинської та Львівської митниць як безкоштовна гуманітарна допомога для ЗСУ.

Керівник фонду повністю брав на себе документальний супровід та логістику. Після перетину кордону автомобілі замість фронту чи шпиталів відправляли до Донецької області.

Начальник військового медпункту шукав покупців, розміщував оголошення на профільних інтернет-платформах і в месенджерах, а також вів переговори та забирав готівку. Машини продавали звичайним цивільним особам.

Медицина визнала ці машини непридатними до армійської служби й пустила їх у вільний продаж за комерційними цінами. Фото: витяг з кримінальної справи

Аби приховати нелегальний бізнес, покупцям пропонували хитру юридичну схему: під час правочину вони підписували документи, згідно з якими транспортні засоби їм нібито передавали безоплатно як гуманітарну допомогу.

Фінал оборудки та покарання за схему

Наразі правоохоронці (СБУ та Нацполіція) задокументували незаконний продаж трьох таких автомобілів. Судова експертиза оцінила їхню ринкову вартість у понад 707 тисяч гривень. За клопотанням прокурора на всі автівки накладено арешт.

Дії начальника медпункту та його цивільного спільника кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану). За такий бізнес на автівках для оборони фігурантам загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.