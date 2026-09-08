Водень замість дизеля: Toyota та Scania виводять на дороги 40 інноваційних вантажівок

Як повідомляє офіційний пресцентр Toyota, японський бренд постачатиме шведському партнеру свої системи паливних елементів третього покоління.

Ці компактні, але потужні установки на 300 кВт будуть інтегровані у транспортні засоби в рамках спеціальної програми Scania Pilot Partner.

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Водневі тягачі ще себе покажуть

Головна мета цього експерименту – перевірити, наскільки водневі тягачі готові до важкої щоденної роботи. Інженери планують зібрати реальні дані про технічні характеристики, загальну вартість володіння та експлуатаційну ефективність таких машин.

"Ми вважаємо водень правильним рішенням для вимогливих важких вантажних перевезень, де важливі великі запаси ходу та високий коефіцієнт використання, – зазначив Хірокі Накадзіма, виконавчий віцепрезидент Toyota Motor Corporation.

За його словами, саме важкий комерційний транспорт має стати тим драйвером, який сформує стабільний попит на водень та стимулюватиме розбудову відповідної заправної інфраструктури в Європі.

Коли чекати на дорогах

Перші електричні вантажівки Scania, обладнані японськими водневими системами, почнуть виконувати реальні логістичні завдання вже у першому кварталі 2027 року. До процесу залучать обраних клієнтів бренду, щоб випробувати техніку в максимально жорстких умовах.

"Ця співпраця надасть нам цінне розуміння можливостей і викликів, пов'язаних з технологією водневих паливних елементів у важкому транспорті, – уточнила Сара Форсберг, головний технічний директор Scania.

Більше технічних подробиць про спільний проєкт компанії обіцяють розкрити під час пресконференції на виставці IAA Transportation, яка запланована на 14 вересня.