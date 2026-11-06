Водії більше не потрібні: чотири безпілотні вантажівки Einride повністю переймають логістику заводу Lorenz

Як повідомляє профільне видання 40ton, після успішних тестів на дорогах загального користування та гучної доставки першого авто для мережі Lidl, шведи знайшли нового потужного клієнта. Виробник популярних снеків вирішив радикально автоматизувати свої внутрішні транспортні операції на об'єкті в Нойнбург-форм-Вальд, що на північному сході Баварії.

Угода стосується інноваційної моделі Einride T-Pod. Це тривісна електрична вантажівка, яка взагалі не має кабіни для водія, а керується виключно автопілотом або через систему дистанційного керування оператором.

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Безпілотна вантажівка Einride T-Pod на території заводу. Фото: Einride

Інтенсивна робота замість дизелів

Безпілотники візьмуть на себе три ключові завдання: доставку сировини для виробництва, перевезення готової продукції та транспортування порожніх піддонів. Усі маршрути пролягатимуть виключно приватною територією між заводом та головним складом, де не діють загальні правила дорожнього руху.

Раніше цю рутинну роботу виконували звичайні дизельні вантажівки. Ними керували живі водії, яким доводилося працювати у кілька змін, щоб забезпечити безперебійний процес.

Тепер внутрішня логістика вимагає переміщення близько 1200 європалет щодня. Оскільки один T-Pod вміщує 15 палет, а рейс туди-назад займає 30-45 хвилин, машини працюватимуть у шаленому темпі – практично цілодобово, зупиняючись лише на короткі сесії підзарядки.

Транспорт як послуга

Цікаво, що упродовж усього п'ятирічного контракту вантажівки залишатимуться у власності Einride. Шведська компанія бере на себе абсолютно все: технічне обслуговування, управління автопарком та нагляд за безпекою.

Тобто виробник виступає не просто продавцем "заліза", а постачальником комплексного логістичного сервісу під ключ. Клієнту залишається лише завантажувати та розвантажувати товар. На цій операції працюватимуть люди.

Глобальний тренд на автономність

Нагадаємо, раніше ми писали, що подібна бізнес-модель зараз активно захоплює і ринок США. Там логістичні гіганти масово відмовляються від традиційних схем на користь технологій штучного інтелекту.

Зокрема, американський перевізник Charger Logistics нещодавно замовив одразу 500 безпілотних фур, оснащених системами від компанії Aurora Innovation. Вони також працюватимуть за моделлю "водій як послуга", коли логістична фірма володіє тягачами, а технологію автономного водіння купує за підпискою.