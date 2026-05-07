Водій із Житомирщини хотів підірвати здоров'я європейців, але на кордоні цьому запобігли

Перевезти товар до Польщі не вдалося – під час огляду сканувальна система зафіксувала аномалію у днищі мікроавтобуса.

Навіть досвідчені митники визнали: схованку виконали майстерно, однак "шила у мішку", як йдеться на ФБ-сторінці Львівської митниці, сховати не вдалося.

Читайте також Як на рентгені виглядає мікроавтобус під час перетину кордону

Сканер помітив зайве

Під час перевірки автомобіля, що прямував за кордон, система показала невідповідність конструкції. За техдокументацією такої порожнини в цьому місці Peugeot Boxer бути не повинно – тим більше з підозрілим вмістом.

Майстерно зроблена схованка під підлогою зовні не проглядалася, а ось в рентгеноскопії все видно. Колаж: Авто24

Це стало підставою для детального огляду. У днищі виявили 647 блоків сигарет – майже 130 тисяч штук. Усе було ретельно замасковано, щоб обійти контроль.



Водій проігнорував попередження МОЗ

За кермом перебував 50-річний житель Житомирської області. На нього склали протокол за порушення митних правил.

Автомобіль і сигарети вилучили – тож додому чоловік повертався вже без транспорту. Peugeot Boxer лише арештований, а не конфіскований.

Читайте також Митники дистанційно перевірятимуть фури на вміст контрабанди

Бус за рішенням суду можуть повернути господарю, якщо будуть для цього вагомі аргументи, чого не скажеш про товар. Ймовірно, цигарки відправлять нашим захисникам на фронт.

Матеріали передали до Бюро економічної безпеки у Львівській області для подальшої правової оцінки.

Таке враження, що та схованка була безрозмірною. Втім дяка фронтовиків за такий ходовий товар, якщо лабораторія визнає його придатним, також буде безрозмірною. Фото: Львівська митниця

Післямова

Схеми з "переробленими" авто залишаються класикою контрабанди. Але дедалі частіше навіть складні схованки "здає" техніка – від сканера на кордоні сховатися практично неможливо.