Водій на кордоні втратив куплений за 700 тисяч гривень напівпричіп: що стало причиною

Митники запідозрили недостовірні дані щодо вартості придбаного за кордоном напівпричепа. Однак 49-річний житель Волині, котрий повертаючись на вантажівці Volvo FH з країн Євросоюзу через українсько-словацький кордон, наполягав, що подав митникам для оформлення товаросупровідні правдиві документи на придбаний напівпричіп-самоскид марки "KRAKER CF-Z".

Як йдеться у повідомленні Закарпатської митниці, новий власник напівпричепа на німецьких реєстраційних номерах готував покупку до подальшої сплати митних платежів саме за вказаною в документах ціною.

Митники водієві вірили, але перевірили

В ході детальнішої перевірки законності перетину митного кордону України транспортного засобу митники ще більше піддали сумніву запевнення водія й засумнівались у правдивості документів.

Зокрема, сумніви виникла щодо "символічної" вартості напівпричепа – близько 400 тисяч грн. Для отримання експортних документів, оформлених на суміжній стороні, вони звернулися до словацьких митників.

Тривісний напівпричіп на словацькій митниці декларувався за 700 тис. гривень, а через якусь годину на українському посту він вже був заявлений за 400 тис. гривень. Фото Закарпатська митниця

Водій пізно зрозумів, що втрапив у велику халепу

Припертий фактами водій відразу ж зізнався, що надав митниці липові документи із заниженою вартістю напівпричепу, бо хотів у такий спосіб зекономити на повній сплаті митних платежів.

За надання митному органу підроблених документів з неправдивими даними щодо вартості товару, відносно водія вантажівки складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.

Магістральний тягач Volvo FH поза конфліктом, а ось напівпричіп "KRAKER CF-Z" суд може конфісквати. Фото Закарпатська митниця

Напівпричіп (2012 р.в.), вартістю майже 700 тисяч грн вилучено до рішення суду. Санкції даної статті передбачають не лише штраф – від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, але й їх конфіскацію.