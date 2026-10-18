Водій скасував штраф за паркування за допомогою ChatGPT: як штучний інтелект замінив адвоката

Як повідомляє видання The Independent, історія Рафала Горала розпочалася ще у серпні 2023 року під час поїздки до міста Ньюкі у Корнуоллі. Чоловік залишив авто на місцевому майданчику, але через довгу чергу до термінала оплатив стоянку із запізненням.

Через два тижні оператор приватної парковки Smart Parking Limited надіслав йому "лист щастя". Оскільки платіж пройшов через 16 хвилин після в'їзду, компанія виписала штраф на 100 фунтів стерлінгів.

Водій подав апеляцію, але маховик бюрократії вже розкрутився. Справа була передана колекторам, і сума стягнення поступово зросла до 300 фунтів (17 833 грн), хоча компанія згодом і пропонувала знижку до 60 фунтів (3 566 грн).

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Приватні парковки часто мають жорсткі правила контролю часу. Фото: з відкритих джерел

Нейромережа замість юриста

Горал пішов на принцип і вирішив не платити, а для боротьби з корпорацією залучив ChatGPT. Кожен отриманий лист від колекторів чи паркувальників він завантажував у чат-бот із проханням проаналізувати ситуацію.

"Від початку до кінця я питав ChatGPT, що робити з кожним документом. Штучний інтелект підказував, куди звертатися, як грамотно формулювати відповіді та навіть допоміг підготувати лінію захисту для судового засідання. Стратегія спрацювала ідеально, – Рафал Горал, автомобіліст.

Наприкінці вересня 2026 року, за кілька тижнів до суду, компанія несподівано здалася. Водій отримав електронного листа про закриття справи та повне скасування штрафу з паркувального майданчика.

Чи варто довіряти ботам

Представники Smart Parking Limited наполягають, що діяли за правилами, адже водій міг продовжити час через мобільний додаток. Проте цей випадок показує, як технології допомагають звичайним людям протистояти великим компаніям.

Штучний інтелект дійсно працює як безвідмовний помічник: він чудово "перекладає" складну канцелярську мову на людську та допомагає складати офіційні звернення. Це ідеальний інструмент для рутинної паперової роботи.

Але є один критичний нюанс, про який варто пам'ятати кожному водієві. Нейромережі схильні до галюцинацій і ніколи не зізнаються, що чогось не знають.

Якщо ви запитаєте бота про конкретні пункти ПДР, терміни оскарження чи суми штрафів, він може видати застарілу або вигадану інформацію з абсолютною впевненістю. Тому формулювати листи за допомогою ШІ можна і треба, але перевіряти закони краще виключно на офіційних державних ресурсах.