Водій в зоні ризику більше не потрібен: вперше наземним дроном на автопілоті керував штучний інтелект

Як повідомляє в короткому відеосюжеті пресслужба Другого корпусу НГУ Хартія на своїй ФБ-сторінц, унікальні випробування в зоні ризику завершилися успішно.

Інтегрований у платформу модуль ШІ дозволив машині самостійно проїхати 93 відсотки складного шляху, а людина брала керування на себе лише на короткому відрізку в 1,4 кілометра.

Маршрут в 3D-схемі

Щоб здійснити такий автономний рейс, маршрут спочатку "промацав" спеціальний комплекс із лідаром. Ця технологія за допомогою лазерних імпульсів просканувала рельєф та створила точну 3D-модель місцевості для подальшого руху.

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Для самої місії використали програмне забезпечення від міжнародної компанії Apex.AI. Завдяки йому камери в реальному часі розпізнають дорогу, узбіччя та перешкоди, а бортовий комп'ютер миттєво ухвалює рішення щодо маневрів.

"Оператор може поправити трек або задати швидкість на окремих ділянках, але вести машину вручну безперервно більше не потрібно, – пояснили військові принцип роботи нової системи.

Нічого подібного світова практика не знала, інновація українських інженерів стала реальним інструментом заміни людей в зоні ризику. Скриншот: Авто24

Від водія до диспетчера

Командир батальйону безпілотних систем Лава Андрій Копач на псевдо Математик наголошує, що автономні наземні системи вже повністю готові до реальних бойових умов. Головна зміна полягає в тому, що боєць більше не мусить щосекунди крутити віртуальне кермо.

"Він контролює рух і втручається тільки там, де треба. Кінцева мета – один диспетчер для кількох роботизованих комплексів одночасно", – зазначив командир.

Впровадження таких автопілотів суттєво розвантажує операторів та зменшує вплив людського фактора. Крім того, розумні дрони значно менше залежать від постійного зв'язку з терміналами Starlink, що критично важливо в умовах роботи ворожих систем РЕБ.

У перспективі цю технологію планують використовувати для автономної евакуації поранених.