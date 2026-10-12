Водійські права в Німеччині без іспитів: як українцям обміняти посвідчення за 80 євро

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, ще у серпні 2026 року нашу країну офіційно внесли до спеціального німецького переліку держав. Це означає, що українські біженці та особи під тимчасовим захистом нарешті позбулися необхідності проходити складні та дорогі німецькі автошколи для легалізації свого водійського статусу.

За спрощеною процедурою можна конвертувати майже всі популярні категорії: від мотоциклетних A1 та A до легкових B і вантажних C чи D. Варто лише пам'ятати, що наша категорія A1 у німецьких документах перетвориться на AM. А от власникам прав на квадроцикли (B1) та трактори (T) пощастило менше – ці категорії під автоматичний обмін не підпадають.

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Якщо ви водите вантажівку чи автобус (категорії C, D та їхні похідні), доведеться трохи побігати. Німецькі органи вимагатимуть свіжий медичний висновок та довідку про перевірку зору. Також є хитрий нюанс: якщо у ваших українських правах відкрита вантажна категорія, але немає легкової B, то для її отримання доведеться здавати іспити на загальних підставах.

Куди йти та скільки це коштує

Для запуску процедури потрібно звернутися до місцевого відомства з видачі посвідчень (Fahrerlaubnisbehörde) за місцем вашої реєстрації. У деяких містах документи приймають звичайні центри надання послуг (Bürgeramt), які потім самі передають справу куди слід.

Українка Аліна, яка зараз живе в Німеччині, вже протестувала нову систему на собі. "Для подачі я принесла лише українські права, закордонний паспорт, документ про тимчасовий захист та фото", – розповіла дівчина. Жодних нотаріальних перекладів чи медичних довідок для звичайної легкової категорії не вимагали, а весь процес обійшовся приблизно у 80 євро.

Виготовлення нового пластику займає до трьох тижнів, і його просто надсилають поштою. На цей час водієві видають тимчасовий паперовий документ формату А4, з яким можна спокійно їздити.

Що буде зі старими правами

Залишити собі український пластик на згадку не вийде. Німецькі чиновники його вилучають, зберігають три роки, а потім просто знищують. При цьому інформація про обмін автоматично летить до Німецького федерального відомства автотранспорту, а звідти – до українського МВС.

В Україні такі обміняні права одразу анулюються в базі даних. Проте хвилюватися не варто: якщо ви вирішите остаточно повернутися додому, німецьке посвідчення можна буде так само легко обміняти назад на українське без жодних іспитів.