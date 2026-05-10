Водію такого Volvo готель не потрібен: як нині виглядає дім на колесах американського далекобійника

Такий тягач більше нагадує компактну квартиру, ніж класичну вантажівку для далекобійника. Щоправда, це не заводська версія, а продукт доопрацювання компанії ARI Legacy Sleepers.

Згадане ательє спеціалізується на створенні ексклюзивних житлових модулів для вантажівок. В цьому випадку перелицювання зроблено на прохання одного з клієнтів, чия робота постійно пов'язана з далекими рейсами. Тему такої новинки вивчали у редакції Авто24.

Європейський Volvo – в американському стилі

Новий Volvo серії VNL дебютував на американському ринку ще торік. Модель, як пише 40ton.net, одразу назвали одним із найбільш "європейських" тягачів у США через сучасну аеродинаміку, електроніку та знайомі для Європи рішення.

Тепер Volvo з'явився у ще більш незвичній версії – магістральний тягач із подовженою спальнею від компанії ARI Legacy Sleepers. Він за своїм змістом салону швидше нагадує автокемпер останнього покоління, ніж вантажівку для комерційних перевезень.

Ось так виглядає Volvo VNL860 із заводською спальнею (вгорі), а такий образ отримав перелицьований тягач з кемперним виконанням кабіни (внизу). Фото: Volvo Trucks Північна Америка / ARI Legacy Sleepers

Однак основою став наданий замовником Volvo VNL300 з короткою денною кабіною без штатного спальника у заводському виконанні. В ательє тягач переробили (див. фото тягача в червоній масті вище). Він отримав спеціально збільшену колісну базу, щоб позаду кабіни встановити житловий модуль довжиною 3,3 метра.

Така довжина практично не зустрічається в сегменті важкого комерційного транспорту. Це вже сприймається як виняток, оскільки виходить за межі габаритних стандартів і стає своєрідним ексклюзивом, що не забороняється чинними нормами технічних допусків та ПДР.

Інтегрований у денну кабіну кемперний модуль "вписався" в аеродинамічну структуру тягача без критичного впливу на споживання пального. Фото: ARI Legacy Sleepers

Тут варто зазначити, що це не перша спроба розбудувати Volvo VNL до такої масштабної версії (див. відео нижче). Магістральний тягач цієї серії легко піддається адаптації саме для такого перелицювання.

Наче зменшений готельний номер

Усередині новий VNL нагадує маленький будинок на колесах. Він схожий за компонуванням на кемперний салон.

Головне, що в тому середовищі у людини відсутнє психічний розлад у вигляді панічного страху перед замкненим або тісним простором. Експерти зазначають, що клаустрофобія тут не загрожує.

Водій отримує:

двоспальне ліжко;

окрему зону відпочинку;

32-дюймовий телевізор;

душ та туалет;

кухню з індукційною плитою;

мікрохвильову піч;

холодильник і окрему морозильну камеру;

систему водопостачання з двома баками.

Все своє везу з собою: в салоні Volvo зона відпочинку межує із душем, кухнею та спальнею, чого так бракує в далеких рейсах. Фото: ARI Legacy Sleepers

Фактично це вже не просто спальник для відпочинку між рейсами, а повноцінний житловий простір для тривалих подорожей.

Знайома техніка від Volvo FH

Попри американський формат, технічна частина добре знайома європейським перевізникам. Тягач оснащений 6-циліндровим 12,8-літровим двигуном Volvo D13 екологічного формату Euro 6.

Мотор видає на-гора 420–540 к.с., має високий крутний момент в широкому діапазоні оборотів (2500 Нм при 1400 об/хв). Цьому допомагає автоматизована коробка передач I-Shift. Euro 6.

Водночас інтер’єр кабіни адаптували під американський ринок. Через вужчу кабіну Volvo використала іншу передню панель, ніж у європейського FH.

Для комфортного проживання за межами облаштованих стоянок, електричної мережі та закладів харчування тут є вся атрибутика автономності, в т.ч. дизель-генераторна станція, зовнішні сонячні панелі живлення (опція) та чималі запаси води. Фото: ARI Legacy Sleepers

Скільки коштує така вантажівка

Подібні тягачі орієнтовані на дуже заможних власників або водіїв, які постійно живуть у рейсах. Вартість таких Volvo VNL із житловими модулями стартує приблизно від 300 тисяч доларів.

Для порівняння: це – майже на 50% дорожче за стандартний американський тягач із заводською спальнею. Саме тому такі машини залишаються ексклюзивом навіть для ринку США.