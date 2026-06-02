Водіїв фур навчатимуть на віртуальній дорозі: в Україні запустили сучасний симулятор української розробки

Новинка навчального процесу дозволяє відпрацьовувати складні дорожні ситуації без ризику для людей і техніки. Є багато інших позитивних моментів, про що у своєму релізі нагадує заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Обладнання передано в межах проєкту "Зміцнення сталих і цифрових торгівельних маршрутів і логістичних концепцій між країнами Східного партнерства та ЄС (EasTnT)", який реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України.

Читайте також Як почувається водій фури, який перекидається кілька разів: відео

Від негоди до аварійних ситуацій

Симулятор уже налаштований для підготовки водіїв категорії "СЕ" - вантажних автомобілів із причепами. Його також використовуватимуть для перепідготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв, які працюють у сфері вантажних і пасажирських перевезень.

Завдяки цифровим технологіям майбутні водії зможуть відпрацьовувати навички керування у складних погодних умовах, міжнародному та міському трафіку, виконувати маневрування великогабаритною технікою, а також тренувати дії під час нештатних і аварійних ситуацій.

"Симулятор дозволяє відпрацьовувати різні дорожні ситуації, маневрування, рух із причепом, складні погодні умови та аварійні сценарії. Без ризиків на дорозі, але максимально наближено до реальних умов. Особливо приємно, що це українська розробка, – зазначив Сергій Деркач.

Економія пального та європейські стандарти

Навчання на симуляторі дає змогу формувати професійні навички без витрат пального, зношення техніки та ризику для інших учасників дорожнього руху. Водночас навчальний центр отримує можливість впроваджувати сучасні цифрові технології та підвищувати якість підготовки відповідно до європейських вимог.

Якої складності вправи інструктори задали на тренажері заступнику профільного міністра Сергію Деркачу – не повідомляється, але відпрацьовував він завдання старанно. Фото: Мінрозвитку громад

Очікується, що нове обладнання допоможе покращити підготовку водіїв для міжнародних перевезень та зробить випускників більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Читайте також У профтехосвіті епоха древніх тракторів і машин відходить у минуле

Передача симулятора відбулася під час візиту представників Міністерства розвитку громад та територій України та команди проєкту EasTnT GIZ в Україні.

Найцікавіше, що тренажер є українською розробкою, адаптованою саме під потреби підготовки водіїв. великовантажного транспорту.