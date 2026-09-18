Водневий BMW iX5 наближається до серійного виробництва із запасом ходу до 740 кілометрів

Зовнішність водневого кросовера не отримала радикальних змін. BMW зберегла дизайн, близький до версій X5 з двигуном внутрішнього згоряння та електричною силовою установкою. Прототип, який показала компанія, вирізняється переважно синьою лівреєю з написами BMW Hydrogen. Водночас серійний автомобіль, як очікується, матиме стриманіший зовнішній вигляд без необхідності використовувати специфічні для водневої версії кузовні елементи.

Запас ходу iX5 Hydrogen становитиме близько 740 км

Поточні випробування BMW зосереджені на оптимізації взаємодії трьох основних компонентів силової установки: системи паливних елементів, високовольтної батареї та електродвигуна. BMW заявляє про запас ходу до 740 кілометрів для iX5 Hydrogen.

Однією з головних переваг водневої силової установки має стати швидкість поповнення запасу енергії. Заправлення воднем триватиме менше п'яти хвилин, що BMW називає одним із ключових аргументів на користь цієї технології.

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Водневий BMW iX5 має бути динамічним

BMW також наголошує на динамічних характеристиках майбутньої моделі. Компанія заявляє, що iX5 Hydrogen за розгоном має відповідати аналогічному електричному iX5, який здатен розганятися до 100 км/год менш ніж за 5 секунд. Конкретний показник розгону для водневої версії BMW поки не навела.

Для нового iX5 Hydrogen розробляється система паливних елементів третього покоління. Її інтеграція з високовольтною батареєю та електродвигуном є одним із головних напрямів поточного етапу випробувань.

"Наші амбіції щодо BMW iX5 Hydrogen чіткі: справжній BMW – із чистим задоволенням від водіння. Ідеально скоординована загальна система має вирішальне значення для цього. Поточні випробування демонструють, як система паливних елементів, високовольтний акумулятор та електричний привід вже успішно інтегровані, і як систематично ми розробляємо технологію для серійного виробництва", – сказав керівник відділу водневих автомобілів BMW Group Йозеф Хохрайтер.

Після завершення випробувань BMW планує перейти до серійного виробництва iX5 Hydrogen на заводі BMW Group у Штайрі.