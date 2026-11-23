Як повідомляє прес-служба Czechoslovak Group, жива презентація бронемашини для потенційних клієнтів відбулася на військовому полігоні Загор'є у Словаччині. Гості заходу змогли на власні очі оцінити ходові якості машини на бездоріжжі та точність ведення вогню по мішенях після її весняного дебюту на виставці IDEB 2026 у Братиславі.

Одразу після успішних стрільб компанії CSG Defence, MSM Land Systems та італійський гігант Leonardo підписали меморандум про взаєморозуміння. Цей документ закріплює довгострокову співпрацю у виробництві та просуванні танка на світовому ринку.

Збірна солянка найкращих технологій

Сам по собі CFL-120 Karpat є доволі цікавим конструктором, який увібрав у себе перевірені рішення з різних країн. В основі лежить надійна гусенична платформа Kaplan від турецької компанії FNSS.

Головна ж фішка машини ховається у її бойовому модулі. Це сучасна башта HITFACT MkII від італійців з Leonardo, яка робить цей середній танк по-справжньому грізним гравцем на полі бою.

"Інтеграція HITFACT MkII у Karpat ще раз підтверджує універсальність нашої башти. Це єдина у світі система зі 120-мм гарматою, яка дає вогневу міць основного бойового танка, залишаючись легкою та з мінімальною віддачею, – наголосив заступник керуючого директора оборонних систем Leonardo Лука Пераццо.

Новий середній танк CFL-120 Karpat під час динамічної демонстрації. Фото: CSG

За словами представника компанії, такі характеристики дозволяють без проблем ставити цю башту як на середні гусеничні, так і на колісні платформи. Крім того, італійці натякають, що цей проєкт відкриває двері для майбутнього використання перспективної технології X-GUN.

Виробництво та локалізація

Ключову роль у фізичному втіленні проєкту відіграє словацька компанія MSM Land Systems, чия штаб-квартира розташована у Тренчині. Саме їхні потужності стануть головним майданчиком для серійного складання цих бойових машин.

Такий підхід не лише завантажить місцевий завод, а й дасть шанс словацьким постачальникам деталей влитися у великий міжнародний ланцюг оборонних закупівель.

Нагадаємо, що MSM Land Systems має серйозний досвід у ремонті та модернізації військової техніки для армії, поліції та рятувальників. До того ж компанія є офіційним дилером та сервісним партнером відомого виробника вантажівок Tatra у Словаччині.