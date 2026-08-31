Бюджетний Volkswagen ID.Aura T6 дебютував у Китаї: електричний кросовер коштує від $20 тисяч

Volkswagen ID. Aura T6 – середньорозмірний електричний кросовер завдовжки майже 4,8 м, розрахований на п'ятьох пасажирів. Модель побудована на архітектурі CEA, яку Volkswagen розробляв спільно з китайською компанією Xpeng.

Дизайн і розміри Volkswagen ID. Aura T6

Як повідомляє CarNewsChina, новинка отримала актуальну для електромобілів Volkswagen дизайнерську концепцію із закритою передньою частиною кузова. Тонкі денні ходові вогні розташовані у верхній частині передка, тоді як основні фари інтегровані в бампер. Також передбачений активний повітрозабірник.

Серед інших особливостей – напівприховані дверні ручки, встановлений на даху LiDAR та єдиний задній ліхтар, що проходить через всю ширину кузова. Габарити Volkswagen ID. Aura T6 становлять 4811/1879/1648 мм у довжину, ширину й висоту відповідно, а колісна база – 2836 міліметрів. Залежно від комплектації кросовер має 19- або 20-дюймові колеса. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,245 Cd.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До 660 кілометрів запасу ходу

Volkswagen ID. Aura T6 оснащений одним електродвигуном на задній осі потужністю 170 кВт (231 к.с.). Для моделі доступні два літій-залізо-фосфатні акумулятори (LFP) ємністю 59,9 та 77,5 кВт-год. Заявлений запас ходу залежно від версії становить 540-660 кілометрів за циклом CLTC. Базова версія розганяється від 0 до 100 км/год за 7,2 секунди.

Салон із 25,8-дюймовим проекційним дисплеєм

Інтер'єр Volkswagen ID. Aura T6 виконаний у мінімалістичному стилі. Перед водієм встановлена 10,25-дюймова цифрова панель приладів, а центральне місце на передній панелі займає 15,6-дюймовий сенсорний дисплей. Ще однією особливістю є 25,8-дюймовий проекційний дисплей доповненої реальності.

Інформаційно-розважальна система працює на 4-нм процесорі з максимальною обчислювальною потужністю 20 TOPS. Мультимедіа підтримує бездротове підключення Apple CarPlay, HiCar та Carlink. Для аудіосистеми передбачено 18 динаміків Aura Sound, а передні сидіння мають підігрів, вентиляцію та функцію масажу. Кросовер пропонується виключно з п'ятимісним салоном. Об'єм багажника становить 576 літрів, а зі складеними задніми сидіннями – до 1796 літрів. Додатково під капотом розташований передній багажник об'ємом 90 літрів.

LiDAR та системи допомоги водієві

Старші комплектації Volkswagen ID. Aura T6 оснащуються системою допомоги водієві на основі LiDAR. Вона використовує обчислювальну платформу Horizon Robotics Journey 6H із продуктивністю до 420 TOPS. Система підтримує функції Highway NOA для допомоги під час руху автомагістралями та Urban Pilot для використання в міських умовах.

Комплектації та ціни Volkswagen ID. Aura T6

На старті передпродажів у Китаї заявлено чотири версії електричного кросовера:

Volkswagen ID. Aura T6 540 Pro – 135 900 юанів ($20 225);

Volkswagen ID. Aura T6 660 Pro – 149 900 юанів ($22 305);

Volkswagen ID. Aura T6 660 Max LiDAR – 159 900 юанів ($23 795);

Volkswagen ID. Aura T6 660 Ultra LiDAR – 169 900 юанів ($25 285).

Показники Volkswagen в Китаї

Новинка виходить на китайський ринок на тлі падіння продажів Volkswagen у країні. За даними China EV DataTracker, у липні 2026 року Volkswagen поставив у Китаї 87 099 автомобілів – на 40,33% менше, ніж за аналогічний період роком раніше.