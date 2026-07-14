Volkswagen не пустили в оборонку: контракт на "Залізний купол" заблокував акціонер із Катару

Завод хотіли переорієнтувати на оборонну продукцію. Як відомо, виробництво автомобілів на заводі VW в Оснабрюку має завершитися у 2027 році, а це означає, що близько 2300 робочих місць залежать від подальшого рішення.

Однак, увійти в проєкт не дозволив один з акціонерів компанії – державний інвестфонд Катару. Назвати це прикрістю не вийде, оскільки для автовиробника це схоже на трагедію. Про це практично одночасно написали Euronews та The Beiruter.

Volkswagen у пошуках джерел доходу

На початку року Volkswagen та ізраїльська оборонна компанія Rafael підписали лист про наміри щодо співпраці. На заводі в Оснабрюку, де процес завершення випуск автомобілів уже увімкнули, мали виготовляти компоненти для системи "Залізний купол", генератори та спеціальні вантажівки для транспортування обладнання.

Для Volkswagen це була можливість завантажити виробничі потужності та уникнути скорочення персоналу, а Rafael прагнула диверсифікувати виробництво через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Заводські приміщення Volkswagen Osnabrück GmbH в районі Фледдер міста Нижня Саксонія. Фото: Volkswagen AG

Катар сказав "ні"

Втім, у липні стало відомо, що реалізацію проєкту заблокував міноритарний акціонер Volkswagen – Qatar Investment Authority, який володіє близько 10% акцій концерну. Причиною вето називають політичну позицію Катару щодо Ізраїлю.

Додатковим фактором стали протести частини профспілок і працівників заводу, які виступили проти переорієнтації підприємства на випуск оборонної продукції.

Майбутнє заводу під питанням

Попри те, що контрольний пакет Volkswagen належить Porsche SE, керівництво концерну вирішило не загострювати конфлікт із катарським інвестором.

Виконавчий директор Volkswagen Олівер Блюме (Oliver Blume) не покидає надії знайти контракти у сфері оборони. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

Тепер доля заводу в Оснабрюку залишається невизначеною. Так само незрозуміло, чи зможуть Volkswagen і Rafael реалізувати цей проєкт на іншому майданчику.

Втім, проблеми не тільки у Volkswagen. Історія вкотре демонструє, що в сучасній Європі навіть великі оборонні контракти можуть залежати не лише від економіки, а й від геополітики та структури акціонерного капіталу.