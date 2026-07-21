Volkswagen оголошує старт продажів нових повноцінних гібридів Golf та T-Roc: яка ціна

Завдяки новим гібридним Golf та T-Roc компанія Volkswagen розширює свою пропозицію для клієнтів, які цінують низьку витрату пального, знижені викиди та високий рівень комфорту. Ціни в Німеччині стартують від 41 400 євро за Golf Hybrid у комплектації R-Line та від 44 470 євро за T-Roc Hybrid у версії Style.

Нові гібридні моделі абсолютно не залежать від зарядок чи кабелів. Енергія для електричного руху накопичується безпосередньо завдяки рекуперації та роботі турбобензинового двигуна в поєднанні з генератором. Тягова високовольтна батарея ємністю 1,6 кВт-год інтегрована в підлогу в задній частині кузова Golf та T-Roc.

Принцип роботи та три режими нової гібридної системи

В основі силової установки лежить бензиновий двигун 1.5 TSI evo2, два електродвигуна та акумулятор. Сукупна потужність системи становить 125 кВт (170 к.с.) й 309 Нм крутного моменту, що дозволяє автомобілю розганятися від 0 до 100 км/год за 7,5 секунди. Залежно від умов руху автомобіль автоматично перемикається між трьома режимами:

Електричний рух: на низьких швидкостях автомобіль рухається виключно за рахунок електродвигуна, тоді як бензиновий двигун повністю вимкнений.

на низьких швидкостях автомобіль рухається виключно за рахунок електродвигуна, тоді як бензиновий двигун повністю вимкнений. Послідовний режим (Serial drive): рух здійснюється за допомогою електродвигуна. Двигун TSI працює в оптимальному діапазоні обертів, але від'єднаний від коліс і використовується лише для генерації енергії для живлення електромотора та продовження запасу ходу.

рух здійснюється за допомогою електродвигуна. Двигун TSI працює в оптимальному діапазоні обертів, але від'єднаний від коліс і використовується лише для генерації енергії для живлення електромотора та продовження запасу ходу. Паралельний режим (Parallel drive): Починаючи приблизно від 60 км/год на заміських дорогах та автомагістралях, ДВЗ стає основним джерелом руху, а електродвигун виконує роль підсилювача під час інтенсивного розгону.

Автовиробник прямо зазначає, що нова система демонструє найбільшу ефективність у міському трафіку. Для моделі Golf економія пального та зниження викидів CO₂2становить від 10 до 15% порівняно з аналогічним м'яким гібридом Golf 1.5 eTSI потужністю 110 кВт (150 к.с.). У міських умовах перевага в ефективності досягає 35%.

Профілі водіння

Водіям нових Golf Hybrid та T-Roc Hybrid пропонується вибір між трьома профілями налаштувань: Eco, Comfort та Sport. У режимі Eco максимальна потужність системи обмежена на рівні 70% для максимальної економії пального. Режим Comfort забезпечує повну віддачу системи та доступ до короткочасного збільшення потужності. У профілі Sport силова установка раніше переходить у послідовний режим, забезпечуючи швидкий відгук на педаль акселератора.

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