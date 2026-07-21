Volkswagen оголошує старт продажів нових повноцінних гібридів Golf та T-Roc: яка ціна

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Volkswagen Golf та T-Roc тепер доступні в повністю гібридному виконані
Завдяки новим гібридним Golf та T-Roc компанія Volkswagen розширює свою пропозицію для клієнтів, які цінують низьку витрату пального, знижені викиди та високий рівень комфорту. Ціни в Німеччині стартують від 41 400 євро за Golf Hybrid у комплектації R-Line та від 44 470 євро за T-Roc Hybrid у версії Style.
Нові гібридні моделі абсолютно не залежать від зарядок чи кабелів. Енергія для електричного руху накопичується безпосередньо завдяки рекуперації та роботі турбобензинового двигуна в поєднанні з генератором. Тягова високовольтна батарея ємністю 1,6 кВт-год інтегрована в підлогу в задній частині кузова Golf та T-Roc.
Принцип роботи та три режими нової гібридної системи
В основі силової установки лежить бензиновий двигун 1.5 TSI evo2, два електродвигуна та акумулятор. Сукупна потужність системи становить 125 кВт (170 к.с.) й 309 Нм крутного моменту, що дозволяє автомобілю розганятися від 0 до 100 км/год за 7,5 секунди. Залежно від умов руху автомобіль автоматично перемикається між трьома режимами:
- Електричний рух: на низьких швидкостях автомобіль рухається виключно за рахунок електродвигуна, тоді як бензиновий двигун повністю вимкнений.
- Послідовний режим (Serial drive): рух здійснюється за допомогою електродвигуна. Двигун TSI працює в оптимальному діапазоні обертів, але від'єднаний від коліс і використовується лише для генерації енергії для живлення електромотора та продовження запасу ходу.
- Паралельний режим (Parallel drive): Починаючи приблизно від 60 км/год на заміських дорогах та автомагістралях, ДВЗ стає основним джерелом руху, а електродвигун виконує роль підсилювача під час інтенсивного розгону.
Автовиробник прямо зазначає, що нова система демонструє найбільшу ефективність у міському трафіку. Для моделі Golf економія пального та зниження викидів CO₂2становить від 10 до 15% порівняно з аналогічним м'яким гібридом Golf 1.5 eTSI потужністю 110 кВт (150 к.с.). У міських умовах перевага в ефективності досягає 35%.
Профілі водіння
Водіям нових Golf Hybrid та T-Roc Hybrid пропонується вибір між трьома профілями налаштувань: Eco, Comfort та Sport. У режимі Eco максимальна потужність системи обмежена на рівні 70% для максимальної економії пального. Режим Comfort забезпечує повну віддачу системи та доступ до короткочасного збільшення потужності. У профілі Sport силова установка раніше переходить у послідовний режим, забезпечуючи швидкий відгук на педаль акселератора.
Назви гібридів Volkswagen: в чому сенс та різниця?
- Новий повноцінний класичний гібрид із шильдиком "Hybrid" заповнює прогалину в лінійці Volkswagen між "м'якими" гібридами "eTSI" та плагін-гібридами "eHybrid".
- У майбутньому автовиробник планує доповнити портфоліо ще однією версією цієї гібридної технології з іншим рівнем потужності.