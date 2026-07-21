Volkswagen оголосив ціни на оновлений кросовер Atlas 2027 року: модель стала дорожчою та розкішнішою

Зростання цін компанія компенсувала суттєво розширеним переліком базового обладнання, підвищеним рівнем розкоші та потужнішою силовою установкою, зазначає Carscoops.

Базова комплектація SE та технологічне оснащення

Початкова версія Atlas SE отримала світлодіодну оптику, систему безключового доступу, електропривод дверей багажника з функцією активації рухом та 18-дюймові легкосплавні диски. Інтер'єр кросовера вирізняється оздобленням із натурального дерева, шкіряною оббивкою сидінь, а також 12-позиційним електрорегулюванням сидіння водія.

До стандартного оснащення увійшли підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, 10,25-дюймова цифрова панель приладів, 12,9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, подвійна бездротова зарядка для смартфонів, аудіосистема з дев'ятьма динаміками, тризонний клімат-контроль і 10-кольорове атмосферне підсвічування.

Також покупцям пропонується тримісячна пробна підписка In-Vehicle Premium із Wi-Fi, іграми AirConsole, сервісом myQ Connected Garage та онлайн-навігацією. За безпеку відповідає пакет систем ID.Drive, який включає асистент руху Travel Assist, систему аварійного реагування, автоматичне управління світлом та систему допомоги під час паркування.

Ще багатше оснащення у топових версіях

Комплектація SE w/ Technology ціною від 45 610 доларів додає 20-дюймові колеса, підсвічування дверних ручок та логотипів Volkswagen, дистанційний запуск двигуна й фаркоп, який дозволяє буксирувати причіп масою до 2268 кг. У салоні встановлено більший 15-дюймовий екран мультимедіа, розетку на 115 вольт для другого ряду та розширене атмосферне підсвічування.

Версія SEL R-Line вартістю від 52 110 доларів має спортивніший обвіс R-Line, хромоване обрамлення вікон, сріблясті рейлінги, панорамний люк та підігрів форсунок омивача. Салон оздоблено шкірою Varenna, додано функцію пам'яті та підігрів із вентиляцією для сидінь другого ряду, проєкційний дисплей, навігацію Discover Media, педалі з нержавіючої сталі й 30-кольорове підсвічування з візерунком на панелі.

Водночас флагманська комплектація SEL Premium R-Line за ціною від 56 610 доларів пропонує 21-дюймові диски та дзеркала з електроприводом складання й проєкцією логотипа, салон зі шкіри Nappa з перфорацією, декоративною строчкою та функцією масажу передніх крісел, преміальну акустику Harman Kardon із 14 динаміками та сабвуфером.

Потужність двигуна та показники паливної ефективності

Незалежно від обраного рівня оснащення, Volkswagen Atlas 2027 року комплектується 2,0-літровим чотирициліндровим турбодвигуном, який розвиває потужність 285 кінські сили й 349 Нм крутного моменту. Силовий агрегат працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Покупцям доступні версії з переднім або повним приводом.

Як зазначає виробник, витрата пального для передньопривідних модифікацій становить 10,7 л/100 км у міському циклі, 8,1 л/100 км на шосе та 9,4 л/100 км у змішаному режимі. Для версій із повним приводом витрата пального становить 11,8 л/100 км у місті, 8,7 л/100 км на трасі та 10,2 л/100 км у змішаному циклі.