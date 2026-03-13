Volkswagen анонсував ID.3 Neo та готує великі зміни для своєї електричної лінійки

Крім того, моделі Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5 та Volkswagen ID.7 тепер можна замовити з програмним забезпеченням нового покоління, яке додає низку цифрових функцій та покращує взаємодію водія з автомобілем, повідомляє Auto24.

Оновлені електричні моделі ID отримали нову інформаційно-розважальну систему Innovision з розширеними онлайн-сервісами. У системі з’явився In-Car App Store, який дозволяє встановлювати додатки безпосередньо в автомобілі.

Як і у смартфонах, користувачі можуть завантажувати програми для потокового аудіо та відео, заряджання електромобіля, пошуку парковок, ігор та інших цифрових сервісів. Нові функції можна активувати або розширювати цифровим способом через інтернет.

Цифровий ключ для смартфона

Ще однією новинкою став цифровий ключ. Тепер автомобіль можна відчиняти та запускати за допомогою смартфона або смарт-годинника. Технологія працює через бездротове з’єднання – подібно до безконтактної оплати смартфоном. При цьому класичний ключ залишається, а цифровий виступає як додаткова опція.

Нове кермо з фізичними кнопками

У Volkswagen також змінили концепцію керування. У всіх нових моделях ID з’являться кнопки на кермі, які мають зробити управління функціями автомобіля більш інтуїтивним. Це рішення частково повертає фізичні елементи керування, які багато водіїв вважають зручнішими за сенсорні панелі.

Функція Vehicle-to-Load: автомобіль як джерело електроенергії

Оновлені електромобілі отримали функцію Vehicle-to-Load (V2L). Вона дозволяє використовувати акумулятор автомобіля для живлення зовнішніх пристроїв. Власники зможуть підключати техніку потужністю до 3,6 кВт, наприклад електричний гриль, кавоварку, електровелосипед чи інші побутові пристрої.

Живлення можна отримати через розетку 230 В у салоні, а також через зарядний порт за допомогою спеціального адаптера.

Покращення електродвигуна та запасу ходу

У базових версіях Volkswagen ID.4 та Volkswagen ID.5 з’явилася нова силова установка APP 350. ЇЇ потужність становить140 кВт (190 к.с.) й Volkswagen каже, що вона вирізняється збільшеним крутним моментом та зниженим енергоспоживанням.

Завдяки цьому запас ходу ID.4 зріс приблизно на 40 км за циклом WLTP. Також у моделях використовується нова батарея LFP з корисною ємністю 58 кВт-год, яка забезпечує високу ефективність та довговічність.

Нові електромобілі Volkswagen уже на підході

За словами члена правління Volkswagen з технічного розвитку Кая Грюніца, нове покоління програмного забезпечення стане основою для майбутніх електромобілів бренду. Його отримають і нові моделі у сегменті компактних автомобілів, зокрема Volkswagen ID. Polo/ID. Polo GTI та Volkswagen ID. Cross.

Очікується, що ці електромобілі запропонують більше гнучкості у повсякденному використанні та для активного відпочинку.