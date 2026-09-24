Volkswagen перетворює припарковане авто на ігрову приставку: чи варто платити 149 доларів на рік

Як повідомляє видання Carscoops, німецький бренд стане першим масовим автовиробником у США, який запропонує таку опцію. Нововведення з'явиться на шести моделях, серед яких кросовери Atlas і Tiguan, хетчбеки Golf GTI та Golf R, а також електричний мінівен ID. Buzz.

Схема підключення максимально проста та зручна для водія. Гравцям достатньо відсканувати QR-код на центральному дисплеї, після чого їхні власні телефони перетворюються на бездротові джойстики.

Одночасно грати можуть одразу кілька пасажирів, що ідеально підходить для сімейних поїздок. Проте виробник суворо наголошує на безпеці: система активується виключно тоді, коли машина надійно припаркована.

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Тетріс із логотипами та ціна питання

На старті користувачам запропонують 20 популярних ігор, включаючи хітові Tetris, UNO Car Party! та PAC-MAN. Цікаво, що розробники додали фірмового стилю: у тому ж Пак-Мені традиційні бонуси замінили на логотипи та культові машини Volkswagen, а фонова підсвітка салону вміє реагувати на події на екрані.

Сама по собі AirConsole не є базовою функцією, а входить до платного пакета In-Vehicle Premium. Покупці бензинових моделей отримають три місяці безкоштовного доступу, тоді як власникам електричного ID. Buzz подарують цілий рік.

Надалі підписка потягне на 149 доларів на рік, хоча вона також включає точку доступу Wi-Fi та преміальну навігацію. Чи адекватний це прайс, залежить від вашого стилю життя: для батьків, які чекають дітей з тренування, або власників електрокарів на зарядці, така вбудована консоль стане чудовим способом вбити час.

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