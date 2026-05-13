Volkswagen представив гібридний седан ID. Era 5S з запасом ходу в 2000 кілометрів

Новий ID. Era 5S займає нішу між моделлю Jetta та знятим з виробництва Arteon. Довжина авто становить 4836 мм при колісній базі 2766 мм, зазначає Carscoops. Візуально автомобіль вирізняється чистими поверхнями та світлодіодними смугами на всю ширину кузова, що нагадують кросовер ID. Era 9X. Цікавою деталлю стали сині світлодіодні індикатори на дзеркалах, які активуються під час роботи систем автономного водіння, сигналізуючи оточуючим про режим автопілота.

Інтелектуальні технології та автономність

Volkswagen позиціонує ID. Era 5S як перший у світі серійний седан, здатний до напівавтономного керування в складних міських умовах. Це реалізовано завдяки складній хмарній системі автономного водіння. Хоча інтер’єр новинки поки тримають у секреті, компанія підтвердила наявність “хмарної інтелектуальної кабіни”, яка забезпечує постійний зв’язок із зовнішніми сервісами та оновлення функцій у реальному часі.

Вражаючий запас ходу та економічність

Найбільш приголомшливими стали технічні характеристики гібридної силової установки. За даними виробника, ID. Era 5S пропонує запас ходу виключно на електротязі до 160 км й сумарний запас ходу понад 2000 км за циклом CLTC. Витрата палива заявлена на рівні лише 2,82 л/100 км навіть за умови повністю розрядженого акумулятора. Виробництво моделі буде зосереджено на потужностях SAIC-VW, а офіційні продажі в Китаї стартують протягом найближчих місяців.

Чому Volkswagen використовує назви в Китаї та Європі по різному?

Специфіка неймінгу Volkswagen зумовлена жорсткою конкуренцією в Китаї, де суббренд ID вже отримав високу впізнаваність, проте попит покупців змістився у бік PHEV. Використання назви ID. Era для гібридних моделей дозволяє компанії капіталізувати успіх своєї електричної лінійки, водночас пропонуючи клієнтам перехідні технології з рекордним запасом ходу.

На відміну від ринків Європи та США, де стратегія ID залишається суворо електричною для чіткого позиціонування бренду, у Китаї Volkswagen змушений діяти гнучкіше, адаптуючи глобальні імена під локальні тренди “нової енергії”, щоб конкурувати з місцевими гігантами за лояльність аудиторії.