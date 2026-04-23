Volkswagen представив нові гібридні Golf та T-Roc: економія без розетки

Головною особливістю системи є можливість суттєвої економії пального без необхідності зовнішнього заряджання акумулятора, зазначає Auto24.

Технічні особливості та будова приводу

Гібридна технологія від Volkswagen базується на поєднанні бензинового двигуна з турбонаддувом 1.5 TSI evo2 та інноваційного електричного модуля. До його складу входять два електродвигуни: один виконує роль тягового мотора, а інший – генератора. Також конструкція включає літій-іонну батарею ємністю 1,6 кВт-год з елементами NMC, інтегровану в задню частину кузова.

Завдяки електронно керованому багатодисковому зчепленню, система може повністю від’єднувати двигун внутрішнього згоряння від трансмісії, що дозволяє автомобілю рухатися виключно на електротязі. Гібридний привід буде доступний у двох рівнях потужності, пропонуючи кращу паливну ефективність порівняно з поточними “м’якими” гібридами eTSI.

Режими роботи та інтелектуальне керування

Для досягнення максимального балансу між комфортом та витратами пального, система автоматично перемикається між трьома режимами роботи:

Електричний: рух на низьких швидкостях (наприклад, у міських заторах) здійснюється лише за допомогою електромотора при вимкненому бензиновому двигуні.

Послідовний: тяговий електродвигун обертає колеса, а двигун TSI працює у найбільш ефективному діапазоні лише для вироблення енергії через генератор.

Паралельний: основну роботу виконує бензиновий двигун (зазвичай на швидкості понад 60 км/год), а електродвигун допомагає йому під час інтенсивного прискорення.

Водій також може самостійно налаштовувати характер авто завдяки профілям водіння Eco, Comfort та Sport. У режимі Eco потужність системи обмежена на рівні 70%, що сприяє максимальній економії, тоді як у режимі Sport силова установка налаштовується на швидку віддачу повної тяги.

Позиціювання на ринку

Введення повногібридних версій заповнює нішу між бюджетними “м’якими” гібридами eTSI та дорожчими плагін-гібридами eHybrid та GTE. На відміну від останніх, нові Golf та T-Roc Hybrid не потребують спеціальної зарядної інфраструктури, оскільки енергія рекуперується безпосередньо під час руху та гальмування. Це робить електрифікацію доступнішою для клієнтів, які, наприклад, не мають можливості заряджати авто вдома.

Чому Volkswagen робить ставку на гібриди?