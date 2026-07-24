Volkswagen хотів встановити бензиновий двигун в ID. Buzz, але знайшов куди саме

Про це повідомив генеральний директор підрозділу VW Commercial Vehicles Штефан Меха під час розмови з виданням Go Auto. За його словами, коротка передня частина та платформа MEB, розроблена виключно під повністю електричні моделі, взагалі не залишають вільного місця для компонування бензинового мотора. Спроба інтегрувати такий силовий агрегат вимагала б повністю переробити силову структуру кузова, що виявилося економічно недоцільним.

За підсумками 2025 року Volkswagen реалізував 60 700 екземплярів ID. Buzz по всьому світу, що вдвічі перевищує показники 2024 рокуроте на ринок Північної Америки припало лише 6140 автомобілів. Через це компанія вирішила повністю пропустити 2026 модельний рік у США, щоб розпродати дилерські залишки. Електромобіль повернеться на американський ринок у 2027 році з незначними оновленнями та додатковою кемперською комплектацією.

Нова універсальна платформа Space для лінійки комерційних авто

Стефан Меха також розповів про плани подолання дорогої фрагментації платформ у сегменті легких комерційних автомобілів. Наразі комерційний підрозділ бренду використовує одразу чотири різні архітектури:

MQB виступає основою для Caddy та Multivan T7 ;

та ; MEB використовується для електричного ID. Buzz;

Спільна платформа з Ford застосовується для Transporter T7 та Ford Transit Custom ;

та ; Окрема рамна архітектура: розроблена для великого фургона Crafter .

Щоб суттєво оптимізувати витрати на дослідження, розробку та виробництво, Volkswagen проведе масштабну переорієнтацію свого заводу в Ганновері. Наступне покоління комерційних машин перейде на єдину багатоенергетичну платформу під назвою Space. Вона стане основою для майбутніх моделей Caddy, Multivan та Transporter, а також надасть уніфіковані компоненти для наступного Crafter.

Volkswagen Crafter

Спочатку архітектура Space розроблялася як суто електрична, проте повільніші темпи переходу комерційних клієнтів на електромобілі змусили інженерів адаптувати її і під гібридні силові установки. Це дозволить уникнути штрафів за перевищення середніх викидів вуглецю в Європі.

Розширення лінійки електричних фургонів Volkswagen

До появи нової архітектури Space компанія Volkswagen Commercial Vehicles планує розширити поточний асортимент електричних комерційних моделей поруч з ID. Buzz та e-Transporter: