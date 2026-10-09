Volkswagen терміново відкликає понад 22 тисячі кросоверів ID4 через ризик пожежі: що варто знати власникам

Як повідомляє спеціалізоване видання InsideEVs, компанія Volkswagen розпочала масштабну кампанію з відкликання 22 524 електричних кросоверів ID.4 на території США. Згідно з офіційними документами, поданими до Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), причиною такого радикального кроку стала потенційна загроза самозаймання високовольтних батарей.

В чому проблема

Проблема виявилася настільки серйозною, що до моменту розробки остаточного технічного рішення автовиробник наполегливо рекомендує власникам не заряджати свої машини понад 80 відсотків. Інженери бренду зазначають, що термічні інциденти трапляються саме при перевищенні цього порогу заряду.

Хоча під відкликання потрапили автомобілі 2023-2026 модельних років, випущені в період з 1 січня 2023 року по 1 лютого 2025 року, у Volkswagen заспокоюють: за їхніми оцінками, реальний дефект мають лише 0,1 відсотка відкликаних машин, тобто близько 22 одиниць.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Суть дефекту криється у явищі, яке технічною мовою називається "термічним розгоном". Це небезпечна ланцюгова реакція, коли перегрів або коротке замикання в одному осередку акумулятора провокує стрімкий перегрів сусідніх, що зрештою призводить до масштабної пожежі всього блоку.

"Точна першопричина наразі невідома, однак у певних високовольтних батареях серед зазначеної популяції транспортних засобів специфічні профілі заряджання в поєднанні з рівнем заряду понад 80 відсотків можуть спровокувати термічне поширення всередині батареї", – йдеться в офіційному звіті VW.



Автомобіль не рекомендують заряджати вище 80%. Фото: VW

Як виявили проблему?

Хронологія виявлення проблеми, яку реконструювали журналісти The EV Report та Electrek, показує, що перші тривожні дзвіночки з'явилися ще 17 червня 2026 року. Тоді під час моніторингу інженери помітили аномалії, пов'язані з опором ізоляції та показниками швидкої зарядки постійним струмом (DC).

Ризик пожежі різко зростає саме при частому використанні потужних терміналів швидкої зарядки. Після масштабного внутрішнього розслідування 21 вересня комітет з безпеки звернувся до постачальника за роз'ясненнями, а вже 23 вересня 2026 року керівництво ухвалило остаточне рішення про запуск добровільної кампанії відкликання. Підставою стали 22 реальні скарги від американських клієнтів на подібні інциденти, зафіксовані з 18 січня 2024 року по 7 серпня 2026 року.

Важливий нюанс для українських автомобілістів, які часто розглядають купівлю вживаних електрокарів: ця проблема має чітку географічну та виробничу прив'язку. Дефектні високовольтні батареї постачалися компанією SK Battery America Inc., завод якої розташований у місті Коммерс, штат Джорджія. Фінальне збирання цих машин відбувалося на підприємстві Volkswagen Chattanooga Assembly Plant у Теннессі. Відкликання, що отримало внутрішній код 93EX та номер NHTSA 26V-630, стосується виключно трьох серійних номерів акумуляторних блоків: 11K.915.599.A, 11K.915.599.D та 11K.915.592.D. Авто24 нещодавно писали, як перевірити, чи підлягає ваше авто відкликанню.

Це означає, що моделі ID.4, які масово імпортуються в Україну з європейського чи китайського ринків, або ж ті, що оснащені батареями від LG Chem, наразі не мають підтверджених проблем такого характеру. Тож власникам "сірих" європейців чи "китайців" поки що можна видихнути з полегшенням, хоча базові правила безпечної зарядки ніхто не скасовував.

Поки інженери ламають голову над постійним рішенням, дилери, які отримали офіційне сповіщення 6 жовтня, готуються до тимчасових заходів. Одним із таких кроків стануть звичайні попереджувальні наклейки. Їх розмістять на приладовій панелі та під лючком зарядного порту, щоб фізично нагадувати водіям про ліміт у 80 відсотків. Це не жарт, а цілком серйозний юридичний та фізичний запобіжник.

Крім того, компанія планує використати сучасні технології: "Залежно від конфігурації транспортного засобу та підключення до мережі, деякі автомобілі можуть бути налаштовані на обмеження максимального стану заряду високовольтної батареї до 80 відсотків", – заявили у VW, натякаючи на швидке бездротове оновлення програмного забезпечення (OTA).

Що було відомо раніше?

Варто нагадати, що для Volkswagen це вже не перший серйозний головний біль з батареями у поточному році. Як зазначають аналітики Morningstar / Dow Jones, на початку 2026 року німецький бренд уже відкликав майже 100 тисяч електромобілів по всьому світу.

Тоді кампанії 93EW та 93EA стосувалися зміщення електродів у модулях того ж таки виробника SK On та необхідності встановлення софту для самодіагностики розряду. Нова ж хвиля тимчасових листів-повідомлень почне надходити американським власникам з 27 листопада, коли їм детально роз'яснять усі поточні ризики.