Volkswagen Tiguan 2010 року з пробігом 45 тисяч кілометрів продають у Харкові: яка ціна

У Харкові продають Volkswagen Tiguan 2010 року із заявленим пробігом лише 45 тис. км. Кросовер першого покоління оснащений 1,4-літровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та повним приводом 4Motion.

За автомобіль на AUTO.RIA просять $12 500, або близько 560 750 грн. за сьогоднішнім курсом. Про це пише topgir.com.ua.

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Volkswagen Tiguan зберіг заводське покриття

На продаж виставлений червоний Volkswagen Tiguan першого покоління. Автомобіль оснащений бензиновим турбодвигуном 1.4 TSI потужністю 150 к.с., який працює у парі з механічною коробкою передач.

Кросовер має систему повного приводу 4Motion

За словами продавця, автомобіль не потрапляв у ДТП та зберіг заводське лакофарбове покриття. Також зазначається, що всі вузли й агрегати працюють справно, а сам автомобіль повністю обслужений.

Салон Volkswagen Tiguan, за описом власника, чистий та доглянутий. Кросовер експлуатували дбайливо, а додаткових вкладень він наразі не потребує.

Три власники та ціна Tiguan

Згідно з оголошенням, Volkswagen Tiguan має трьох власників. Остання реєстраційна операція відбулася 1 вересня 2021 року — автомобіль перереєстрували на нового власника за договором, укладеним у сервісному центрі.

За Tiguan 2010 року із заявленим пробігом 45 тис. км продавець просить $12 500 (560 750 грн). Також власник готовий розглянути обмін автомобіля.