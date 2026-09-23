Volkswagen Tiguan 2010 року з пробігом 45 тисяч кілометрів продають у Харкові: яка ціна

Volkswagen Tiguan 2010
У Харкові продають Volkswagen Tiguan 2010 року із заявленим пробігом лише 45 тис. км. Кросовер першого покоління оснащений 1,4-літровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та повним приводом 4Motion.
За автомобіль на AUTO.RIA просять $12 500, або близько 560 750 грн. за сьогоднішнім курсом. Про це пише topgir.com.ua.
Volkswagen Tiguan зберіг заводське покриття
На продаж виставлений червоний Volkswagen Tiguan першого покоління. Автомобіль оснащений бензиновим турбодвигуном 1.4 TSI потужністю 150 к.с., який працює у парі з механічною коробкою передач.
Кросовер має систему повного приводу 4Motion
За словами продавця, автомобіль не потрапляв у ДТП та зберіг заводське лакофарбове покриття. Також зазначається, що всі вузли й агрегати працюють справно, а сам автомобіль повністю обслужений.
Салон Volkswagen Tiguan, за описом власника, чистий та доглянутий. Кросовер експлуатували дбайливо, а додаткових вкладень він наразі не потребує.
Три власники та ціна Tiguan
Згідно з оголошенням, Volkswagen Tiguan має трьох власників. Остання реєстраційна операція відбулася 1 вересня 2021 року — автомобіль перереєстрували на нового власника за договором, укладеним у сервісному центрі.
За Tiguan 2010 року із заявленим пробігом 45 тис. км продавець просить $12 500 (560 750 грн). Також власник готовий розглянути обмін автомобіля.