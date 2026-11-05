Volkswagen Touareg за 3,5 мільйони гривень стояв заведений: його викрав 18-річний хлопець

Про незвичне викрадення повідомив Відділ комунікації поліції Києва. За даними правоохоронців, подія сталася близько 04:30 на парковці біля одного зі столичних автосалонів. Працівники готували Volkswagen Touareg до демонстрації потенційним покупцям і на певний час залишили автомобіль відчиненим із запущеним двигуном.

Touareg фактично був готовий до поїздки

Саме в цей момент поруч проходив 18-річний мешканець Вінниці, який, за інформацією поліції, приїхав до Києва на заробітки.

Побачивши автомобіль із працюючим двигуном, він сів за кермо та поїхав. Жодної складної схеми викрадення правоохоронці у повідомленні не описують: позашляховик уже був заведений, а двері залишалися відчиненими.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Цікаво, що сучасний Touareg належить далеко не до бюджетних Volkswagen. Auto24 під час тест-драйву рестайлінгового Volkswagen Touareg зазначав, що ціни добре оснащених офіційних версій починалися приблизно від трьох мільйонів гривень.

Дорогою ще й підібрав друзів

На цьому історія стала ще дивнішою. Дорогою водій підібрав двох неповнолітніх товаришів.

Але далекої подорожі на преміальному кросовері не вийшло. За даними поліції, Touareg подолав лише близько 500 метрів, після чого хлопець зупинився, залишив автомобіль на узбіччі та пішов.

Якщо просто поділити заявлену вартість машини на довжину цієї поїздки, виходить майже 7000 грн вартості автомобіля на кожен подоланий метр. Звичайно, це лише жартівлива арифметика, але вона добре передає масштаб різниці між ціною позашляховика та тривалістю "тест-драйву".

Автомобіль швидко знайшли

Поліцейські розшукали залишений Volkswagen та повернули його працівникам автосалону.

Місцеперебування самого водія встановлювали оперативники управління карного розшуку столичного главку разом зі співробітниками Оболонського управління поліції та фахівцями кримінального аналізу. Зрештою 18-річного підозрюваного затримали.

Подібні короткі поїздки на чужих машинах у столиці вже траплялися. Auto24 нещодавно розповідав про викрадену Skoda, водій якої намагався втекти від столичних патрульних. Тоді історія закінчилася переслідуванням і одразу кількома адміністративними матеріалами.

За 500 метрів на Touareg може загрожувати до 12 років

Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили хлопцю про підозру за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом.

За повідомленням поліції, санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Для викрадення автомобіля не завжди потрібні складні пристрої

На фоні сучасних історій про ретранслятори сигналів ключів, програматори та електронний злам цей випадок виглядає майже анекдотично. Машина просто стояла відчиненою та заведеною.

Втім, нестандартні способи заволодіння дорогими автомобілями у Києві траплялися й раніше. Auto24 писав про Porsche Cayman, який зловмисник забрав за допомогою звичайного евакуатора, представившись власником машини.

А в іншому випадку столичні патрульні після погоні затримали водія викраденої Mazda, в салоні якої знайшли номерні знаки та приладдя, що, ймовірно, могло використовуватися для заволодіння автомобілями.

Найдорожчий "тест-драйв" тривав лише 500 метрів

Цього разу історія виявилася значно простішою. Працівники автосалону залишили підготовлений до демонстрації Volkswagen із запущеним двигуном, випадковий перехожий вирішив скористатися можливістю, а через приблизно пів кілометра поїздка вже закінчилася.

Позашляховик вартістю майже 3,5 млн грн повернувся до автосалону, а для 18-річного водія ці 500 метрів тепер можуть мати значно серйозніші наслідки, ніж будь-який рахунок за оренду автомобіля.