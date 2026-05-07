Volkswagen встановив абсолютний рекорд: Golf GTI EDITION 50 став найшвидшим на Нюрбургринзі

За кермом рекордного авто перебував досвідчений тест-пілот Volkswagen Бенджамін Лойхтер. Новий показник не лише побив попередні рекорди для передньопривідних машин, а й зробив ювілейну спецверсію найшвидшим серійним автомобілем марки Volkswagen за всю історію випробувань на цій трасі.

Технічні характеристики та динаміка

Новий Golf GTI EDITION 50 отримав суттєву порцію додаткової потужності. Турбодвигун автомобіля видає 239 кВт (325 к.с.), що дозволяє хетчбеку розганятися до 100 км/год усього за 5,3 секунди. Максимальна швидкість моделі обмежена на позначці 270 км/год.

Для досягнення рекордного часу на трасі інженери внесли низку змін у конструкцію шасі:

Базова підвіска занижена на 15 мм порівняно зі стандартним Golf.

Встановлено адаптивну систему керування шасі DCC.

Використано чотириважільну задню підвіску для кращої стабільності в поворотах.

Пакет Performance для справжніх гонщиків

Рекордний заїзд здійснювався на автомобілі, оснащеному опціональним пакетом GTI Performance EDITION 50. Цей набір перетворює цивільний хетчбек на трековий інструмент завдяки спеціально налаштованому шасі (додаткове заниження на 5 мм) та легкій вихлопній системі R-Performance із титану.

Також пакет включає 19-дюймові ковані диски та напівслікові шини Bridgestone Potenza Race, які забезпечують максимальне зчеплення з асфальтом Нюрбургринга. Бенджамін Лойхтер зазначив, що автомобіль демонструє вражаючий рівень нейтральності в керуванні, що дозволяє впевнено проходити складні ділянки траси з вибоїнами та різкими змінами рельєфу.

П'ять десятиліть спадщини GTI

Історія лінійки GTI розпочалася у 1976 році, і відтоді бренд став символом спортивної практичності. За 50 років Volkswagen випустив понад 2,5 мільйона таких автомобілів. Модель EDITION 50 є кульмінацією цього розвитку, поєднуючи класичну філософію переднього приводу з найсучаснішими технологіями автоспорту.