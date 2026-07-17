Volkswagen виводить на ринок доступну версію електрокара ID. Polo з компактною батареєю: яка ціна

За словами Volkswagen, ця модифікація розроблена спеціально для міського трафіку та щоденних поїздок на роботу. Новий ID.Polo вже продемонстрував високий ринковий потенціал: за кілька тижнів концерн отримав 25 000 замовлень моделі.

Орієнтація на низькі витрати та швидке заряджання

Модифікація з батареєю ємністю 37 кВт-год орієнтована на раціональних покупців, які прагнуть мінімізувати витрати. Завдяки меншій початковій вартості та ефективній роботі силової установки, електромобіль забезпечує низькі експлуатаційні витрати у щоденному використанні. Запас ходу моделі в межах циклу WLTP становить до 334 кілометрів, чого цілком достатньо для повсякденних міських маршрутів.

Покупцям пропонуються версії з електродвигунами потужністю 85 кВт (116 к.с.) або 99 кВт (135 кінських сил). Уже в базовому виконанні автомобіль оснащений функцією швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дозволяє поповнити енергію батареї з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини на публічних швидкісних станціях.

Комплектації

Для нового електричного хетчбека передбачено три фірмові рівні оснащення:

Trend – стартова версія, яка за замовчуванням пропонує світлодіодні фари з функцією автоматичного керування дальнім світлом, цифрову панель приладів з 10-дюймовим екраном та мультимедійну систему Innovision з 13-дюймовим дисплеєм. Також у стандартне оснащення входять кермо з екошкіри, автоматичний кондиціонер та комплекс безпеки, що включає асистенти контролю сліпих зон, утримання у смузі та систему екстреної зупинки.

Life – версія, яка додатково комплектується адаптивним круїз-контролем, камерою заднього огляду, передніми та задніми датчиками паркування, а також асистентом руху на перехрестях. Дзеркало заднього виду отримало функцію автоматичного затемнення, а зовнішні дзеркала – електропривод складання та пам'ять налаштувань. У салоні з'являються голосове керування, підтримка бездротових Apple CarPlay та Android Auto, індукційна зарядка для смартфонів та багажник із регульованою підлогою.

Style – флагманське виконання, яке вирізняється використанням передової матричної оптики IQ.LIGHT LED з інтегрованою світлодіодною смугою, задніми тривимірними ліхтарями та логотипами з підсвічуванням спереду і ззаду. Салон оздоблено високоякісними матеріалами та спортивними сидіннями підвищеного комфорту з підігрівом. Серед інших опцій – підігрів керма, двозонний клімат-контроль, контурна підсвітка салону, що тепер заходить на карти передніх дверей і здатна візуально попереджати про наближення інших учасників руху перед відчиненням дверей.

Преміальні опції для компактного сегмента

Попри компактний клас, для ID. Polo запропоновано унікальне для цього сегмента додаткове обладнання. Клієнти можуть замовити преміальну акустичну систему Harman Kardon потужністю 425 Вт із десятьма динаміками (включаючи центральний динамік для чіткої передачі голосу та сабвуфер), а також великий панорамний скляний дах.

Крім того, доступні передні сидіння з електричним регулюванням у 12 напрямках та вбудованою функцією пневматичного масажу з трьома програмами роботи, а крісло водія додатково оснащене функцією збереження індивідуальних параметрів регулювання.

Яка ціна?