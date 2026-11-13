Volkswagen засвітив новий кросовер T-Roc R із мотором від Golf R

Як повідомляє Motor1, на свіжих шпигунських та офіційних фотографіях прототип моделі 2027 року хизується агресивним кузовним обвісом та одразу чотирма патрубками вихлопної системи. Прем'єра гарячої новинки від спортивного підрозділу R має відбутися вже наприкінці цього місяця.

Базовий T-Roc нового покоління вийшов на європейський ринок ще наприкінці 2025 року. Автомобіль побудували на сучасній архітектурі MQB evo, яку він ділить з оновленим хетчбеком Golf. Саме ця споріднена платформа і відкрила інженерам шлях до створення повноцінної зарядженої версії.

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Судячи з опублікованих кадрів, кросовер отримав помітно ширші колісні арки та масивні 19-дюймові диски. Проте головним маркером справжнього характеру машини став перероблений задній бампер із двома парами вихлопних труб. Німці ніколи не ставлять такий вихлоп на спокійні сімейні авто, тому це прямий натяк на серйозну динаміку.

Що ховається під капотом

Хоча офіційних технічних характеристик ще немає, профільні журналісти впевнені, що T-Roc R запозичить силову установку в актуального Golf R. Йдеться про 2,0-літровий турбований двигун серії EA888, який працює в парі з системою повного приводу.

Якщо цей агрегат перенесуть без змін, кросовер видаватиме близько 328 кінських сил та понад 420 Нм крутного моменту. Також через жорсткі екологічні норми інженери можуть додати 48-вольтову м'яку гібридну систему. Однак головна інтрига зараз полягає в іншому.

Інсайдери припускають, що цей T-Roc R може стати останньою новою моделлю Volkswagen з літерою R та класичним двигуном внутрішнього згоряння. Далі спортивний підрозділ бренду планує повністю перевести свої гарячі хетчбеки та кросовери на електричну архітектуру, хоча точних термінів цієї трансформації компанія поки не називає.